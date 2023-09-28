Вночі Росія випустила по Україні кілька груп дронів – Гуменюк

Голова Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі нацонального телемарафону прокоментувала нічну атаку дронів на південь та центр України вночі проти 28 вересня.

«Оперативна ситуація досить напружена, оскільки ворог не припиняє атаки, не припиняє тиску і пошуку нових тактик дій, зокрема і з використанням масованих атак, як і цієї ночі в різних напрямках були спрямовані кілька груп ударних дронів», – сказала вона.

За словами речниці, система протиповітряної оборони працювала вздовж всього південного напрямку, в Одеській і Миколаївській областях.

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«І набагато вище, тобто ворог спрямовував ударні безпілотники в різних напрямках, в тому числі на центральні регіони України. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що вона дійсно була масована, але робота ППО була досить результативою, понад 30 дронів було знищено», – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що більш точні підсумки атаки оприлюднить Генеральний штаб.

Вночі повітряну тривогу оголошували в низці областей України. Голова Миколаївської області Віталій Кім припустив, що протягом ночі може бути встановлений «рекорд по збитих шахідах».