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Повітряна тривога шириться Україною – летять «шахеди» і тактична авіація

Укриття в місті Очаків Миколаївської області

Україною із півдня шириться повітряна тривога, повідомляють Повітряні сили ЗСУ пізно ввечері 27 вересня.

Після 20-ї години тривога стосувалася лише Херсонської і Миколаївської областей, до яких також приєдналися Кіровоградська та Дніпропетровська області (станом на 23:30 в останній уже оголошене скасування небезпеки).

Після 23:00 Повітряні сили заявили, що «шахеди» полетіли в бік Одеської та Вінницької областей, а в Запорізькій та Донецькій областях є небезпека застосування тактичної авіації.

Раніше з Миколаєва та Херсона надійшли повідомлення про звуки вибухів і роботу ППО.

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