Загроза ракетного удару: в низці областей України оголосили повітряну тривогу (відбій)

У Київській та ще низці областей 27 вересня було оголошено повітряну тривогу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування військами РФ ракетного озброєння.

«Ракетна небезпека де оголошена повітряна тривога!», – йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Однак, повітряна тривога тривала не довго, о 12.17 пролунав її відбій, запусків крилатих ракет зафіксовано не було.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.