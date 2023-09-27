Сили РФ масово заселяються у будинки місцевих від Токмака до Роботиного – мер Мелітополя

Російські військові зараз масово заселяються в будинки місцевих жителів на території окупованої частини Запорізької області, зокрема, наймасовіше заселення відбувається на відрізку від Токмака (Молочанська) до Роботиного (Новопрокопівки). Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що з тих будинків, які зайняли російські сили, місцеві жителі почали масово виїжджати.

«Від Токмака до Роботиного ворог просто зайняв усі будинки, усі помешкання наших людей. Знаємо, що з минулого тижня ворог почав у самому Токмаку підселяти людей. Що це означає? Якщо хтось проживав у будинку або квартирі, то ворог саме до цих цивільних мешканців підселяє своїх військових. Для чого це робиться? Щоб прикриватися живим щитом. Що стосується обладнання вогневих позицій, то це є стандартна практика, на жаль. Люди для ворога нічого не вартують. Це сути живий щит, яким намагаються прикриватися», – каже Федоров.

Також він зауважив, що місцеві мешканці виїжджають зі своїх будинків через таке «підселення» на відрізку від Токмака до Роботиного. Переселяються також на територію Запорізької області, але в інші населені пункти, каже Федоров.

«Здебільшого вони обирають селища Веселе, Михайлівка або до Мелітополя виїжджають. Ми розуміємо, що чим ближче до лінії фронта, тим звірішіми стають ворожі війська і тим більше звірства вони проявляють», – додав мер.

Раніше міський голова Іван Федоров повідомляв, що на окупованих територіях Запорізької області російські сили розпочали мобілізацію. За його словами, російські сили ввели на підприємствах військовий облік і тепер змушують жителів підписувати контракти з російською армією. Також Федоров додав, що центри набору на контрактну службу працюють у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Приморську та Приазовському.

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