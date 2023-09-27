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Політика

РФ кидає на фронт жителів окупованої частини Запоріжжя? Чи зупинять США допомогу Україні?

  • Російські сили почали мобілізацію на окупованій території Запоріжжя. За словами мера Мелітополя, людей змушують підписувати контракти з окладом в 200 тисяч рублів. Як російські сили тиснуть на населення? Як можна уникнути мобілізації? Для чого мобілізують українців? Та що відбувається в окупованих містах Запоріжжя. Говоримо з Іваном Федоровим.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Після успішних українських ударів Чорноморський флот РФ не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, кажуть у Британській розвідці. В українському ВМС повідомляють про вихід вже семи кораблів з портів Одеси, що раніше було неможливим. Як змінилася розстановка сил в Чорному морі? Питаємо в експерта.
  • Три дні до «шатдауну» в США. Вже з 1 жовтня свою роботу можуть зупинити американські державні органи, якщо Конгрес не схвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік. Як це може позначитися на війні в України? Чи зменшать США військову допомогу? Розбираємося.
  • Військова допомога в обмін на реформи? Українські медіа поширили лист із переліком реформ, які нібито має реалізувати Україна, щоб і надалі отримувати військову допомогу. В Білому домі вже пояснили: цей документ для дискусій та обговорень. Чи правда це та які реформи Києва хоче бачити Захід?

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