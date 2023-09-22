Генштаб: у Токмаку російські військові забирають харчі в місцевих через затримки забезпечення

Російські військові протягом доби завдали п’ять ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 22 вересня.

Штаб зафіксував 25 бойових зіткнень протягом доби і називає «складною» обстановку на сході та півдні України.

За зведенням, Сили оборони відбили атаки російських загарбників:

на Бахмутському напрямку біля Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки; російська армія намагалася «відновити втрачене положення в районі Андріївки», але безуспішно

на Авдіївському напрямку біля Сєверного

на Мар’їнському напрямку: 11 атак російських військ біля Мар’їнки та Красногорівки

на Запорізькому напрямку – поблизу Роботиного

Крім того, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Командування також повідомляє про утиски російськими військовими жителів окупованого Токмака на Запоріжжі:

«У місті Токмак Запорізької області місцеве населення продовжує потерпати від дій військовослужбовців російських окупаційних військ, які через затримку грошового забезпечення та браку продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти примушують цивільних людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію».

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Генштаб звітує про удар по штабу командування Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі, а також загалом 16 ударів по місцях зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки.

Крім того, за зведенням, ракетні війська завдали ударів по двох російських зенітно-ракетних комплексах та чотирьох артилерійських засобах.