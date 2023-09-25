У Держдепі пояснили, як «шатдаун» у США може вплинути на військову допомогу Україні

У Державному департаменті США вважають, що зупинка роботи державних органів, відома як «шатдаун», не вплине на військову допомогу Україні, але може вплинути на швидкість її надання.

«Це юридичне питання, яке стосується того, кому дозволено працювати під час зупинки, а кому заборонено. Ми можемо продовжувати надавати допомогу – військову допомогу, допомогу у сфері безпеки – у разі припинення роботи уряду. Але коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість доставки», – заявив речник відомства Метью Міллер на брифінгу 25 вересня.

«Ось чому ми вважаємо, що «шатдаун» буде таким тривожним і чому ми закликаємо Конгрес фінансувати уряд», – додав він.

Міністерство оборони США 22 оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів США.

Після російського вторгнення США передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 40 мільярдів доларів.

Як пише «Голос Америки», «шатдаун» у США може настати з 1 жовтня, якщо Конгрес не схвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Цього можна уникнути, ухваливши бюджетну резолюцію, яка дозволить профінансувати урядові видатки, поки законодавці не схвалять закон про бюджет.