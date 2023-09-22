Ракети ATACMS будуть, «настане момент – ми всі це побачимо» – Зеленський

Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час. Про це, як повідомляє 22 вересня офіційний сайт глави держави, заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із українськими журналістами у Вашингтоні.

Президент зазначив, що мав важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, відбулися відверті розмови з американськими конгресменами. Зеленський зауважив, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна Україні допомога.

«Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити», – зазначив глава держави.

Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Володимир Зеленський акцентував, що йдеться загалом про посилення далекобійних можливостей України.

«Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо», – резюмував президент.

21 вересня Міністерство оборони США на своєму сайті повідомило, що за оголошенням президента США Джо Байдена, передає Україні новий пакет допомоги, щоб «задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони». Американська сторона попередила, що поки про надання Києву далекобійних ракет ATACMS не йдеться.