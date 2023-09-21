Байден запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Овальному кабінеті із президентом України Володимиром Зеленським запевнив його у подальшій підтримці, враховуючи довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, які США взяли на себе разом із партнерами, передає агенція AFP.

«Ми підтримуємо справедливий і стійкий мир, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України», – сказав Джо Байден.

Він відзначив «величезну хоробрість» українського народу, додавши, що «американський народ сповнений рішучості подбати про те, щоб ми зробили все можливе, щоб світ підтримував вас (Україну – ред.)».

У свою чергу, Зеленський сказав: «Ми дуже цінуємо допомогу, надану Сполученими Штатами у боротьбі з російським терором, дійсно терором».

Очікується, що за підсумками зустрічі в Овальному кабінеті будуть короткі виступи президентів для преси.

Напередодні західна преса повідомляла про те, що США оголосять про черговий пакет допомоги Україні за підсумками зустрічі Байдена і Зеленського. Озвучувалась сума у 325 млн дол. Перед переговорами американська сторона попередила, що поки про надання Києву далекобійних ракет ATACMS не йтиметься.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленськийзустрівся з сенаторами і конгресменами США, провів переговори з керівництвом Пентагону. Як повідомляла його канцелярія, основна тема зустрічей стосувалася оборонних потреб України і підтримки від ключового союзника – США.