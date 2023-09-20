США планують оголосити у четвер про допомогу Україні на 325 мільйонів доларів – Reuters

Президент США Джо Байден планує у четвер оголосити про пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, передає агенція Reuters із посиланням на слова анонімного джерела з числа американських посадовців.

Очікується, що пакет оборонної допомоги передбачатиме другу партію касетних боєприпасів калібру 155 мм.

Повідомляється, що під час запланованої зустрічі Джо Байдена із Володимиром Зеленським буде оголошено і про інші нові види озброєння для України, але наразі не про ракети ATACMS, сказав американський посадовець. Крім того, Вашингтон планує надати додатково системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger.

Також у запланований пакет допомоги Україні увійдуть протитанкові системи TOW та AT4, ракети для систем HIMARS та протитанкові ракети Javelin та інше обладнання.

За словами посадовця США, пакет ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Капітолійський пагорб у четвер вранці, щоб зустрітися із законодавцями США, а потім проведе переговори у Білому домі з Джо Байденом.

Після російського вторгнення США передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 40 мільярдів доларів.