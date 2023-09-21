Зустрічі у Сенаті США та Пентагоні – в Офісі президента розповіли, які теми порушив Зеленський

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Демократичної партії в Сенаті США Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Завдяки Сенату, завдяки президенту США, кожному громадянину Сполучених Штатів українські воїни очищають нашу землю від російських загарбників. Підтримка України означає посилення східного флангу НАТО. А наша перемога буде спільною перемогою народів України, США та всього вільного світу», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі.

Він поінформував сенаторів про актуальну ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби України та необхідність посилення спроможностей української ППО, особливо через наближенням зими.

Зеленський висловив сподівання, що Конгрес і надалі ухвалюватиме важливі рішення для фінансової підтримки України. «Окремо було наголошено на безумовній важливості відповідальності за використання наданої допомоги та здійснення відповідного звітування», – повідомляє ОПУ.

Повідомляється, що із сенаторами Зеленський обговорив імплементацію «Формули миру», питання повоєнної відбудови України.

Крім того, президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Основною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Допомога вже сягнула 46 млрд дол», – вказують в ОПУ.

Зеленський зазначив: «Ця підтримка – вирішальна. Сполучені Штати – наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні».

Повідомляється, що сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження, важливість посилення української ППО, своєчасного постачання необхідних озброєнь і боєприпасів з боку партнерів, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.

Раніше сьогодні Зеленський мав зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Гакімом Джеффрісом.

Далі у перебігу візиту очікуються переговори Зеленського із президентом США Джо Байденом та зустріч з українською громадою.