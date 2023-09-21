Україна – знову в центрі уваги політики США. Цього разу ставки вищі

ВАШИНГТОН – Коли Джо Байден переміг чинного президента Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді 2020 року, це поклало край напруженій виборчій боротьбі, в якій країна, яка ніколи не відігравала більш ніж невеликої ролі в політиці США, – Україна – раптово зіграла значну роль.

Київ потрапив у центр політичної уваги США після того, як Трампа звинуватили у тиску на новообраного президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови у 2019 році, щоб накопати компромат щодо діяльності родини Байденів в Україні, що призвело до вибухового, багатомісячного процесу імпічменту у Вашингтоні.

Із завершенням виборів у США полегшення в Україні було відчутним. Зеленський висловив сподівання, що дві країни зможуть подолати турбулентність і що фокус відносин може зміститися з політичних баталій США на спільні геополітичні інтереси, такі, як боротьба з російською агресією.

«Вони зв’язали нас», – сказав Зеленський The New York Times у грудні 2020 року, додавши, що з приходом нової адміністрації США «я не хочу, щоб Україна стала предметом» боротьби між демократами та республіканцями.

Через три роки, коли Сполучені Штати йдуть до того, що може стати новим змаганням між Байденом і Трампом у листопаді 2024 року, Україна – знову в центрі уваги.

І є відголоски 2019-2020 років, враховуючи пропозицію про імпічмент: цього разу проти Байдена.

Але в будь-якому випадку обставини більш драматичні, а ставки для обох країн вищі. Україна бореться проти повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією в лютому 2022 року, і підтримка США є вирішальним фактором у війні, результат якої матиме серйозні наслідки для Сполучених Штатів і Заходу, крім України.



«Я думаю, що Україна стане ще більшою проблемою внутрішніх виборів, ніж це було в 2020 році», – сказав Радіо Свобода Деніел Вайдич, президент вашингтонської компанії Yorktown Solutions, яка лобіює від імені України.

Візит Зеленського до Сполучених Штатів цього тижня підкреслює значущість його країни в політиці США менш ніж за 14 місяців до виборів.

Це відбувається в той час, коли Конгрес обговорює новий бюджет, запропонований адміністрацією Байдена, який передбачає виділення мільярдів доларів на військову та фінансову допомогу Україні.

На тлі найбільшої війни в Європі після Другої світової війни надання Україні величезних сум грошей і дедалі потужнішої зброї стало визначальним аспектом президентства Байдена і обіцяє стати головною темою передвиборчої кампанії.

Республіканці, які прагнуть кинути виклик Байдену на виборах (включно з Трампом, який, за результатами опитувань, є безперечним фаворитом у висуненні кандидатом від партії, незважаючи на те, що йому висунули кримінальні звинувачення в чотирьох окремих справах), їздять по країні та критикують чинного президента, включно за його політику щодо України.

Зміна пріоритетів?

З огляду на те, що США вже надали військову, фінансову та гуманітарну допомогу на суму у понад 76 мільярдів доларів США, і майже немає очікувань, що війна Росії проти її сусіда закінчиться до виборів у США, підтримка України американською громадськістю, схоже, слабшає через економічні труднощі всередині країни.

Більше американців сумніваються, чи можна краще витратити гроші вдома, де висока інфляція завдає шкоди мільйонам виборців. Законодавці-республіканці та кандидати в президенти використовують цю зміну настроїв, щоб залучити виборців. Десятки республіканців у Палаті представників відмовилися схвалити збільшення допомоги Україні, заявивши, що доля Києва не є життєво важливою для США.

Байден намагався заперечити такі твердження у своєму зверненні до Генеральної асамблеї ООН 19 вересня, заявивши, що жодна нація не може бути у безпеці, якщо «ми дозволимо, щоб Україну розділила» Росія.

Президент Росії Володимир Путін уважно стежитиме за внутрішніми політичними процесами в США, кажуть експерти, тому що після неспроможності Росії швидко підкорити Україну та подальших невдач на фронті він найбільше сподівається, що підтримка Києва Заходом вичерпається. Аналітики очікують, що Путін продовжить вторгнення – незважаючи на величезні людські та економічні втрати для Росії – у сподіванні, що президентські вибори в США та вибори до Конгресу в 2024 році принесуть йому сприятливу зміну в політиці Вашингтона щодо України.

Поточні опитування вказують на повторне змагання між Байденом, активним прихильником українського суверенітету, і Трампом, який критикував Зеленського та звинувачував Київ у втручанні у вибори 2016 року проти нього.

Зеленський та його уряд разом із прихильниками України на Заході намагалися переконати американських законодавців та американську громадськість, що допомога – це не «благодійність», а інвестиція в безпеку США та безпеку союзників по НАТО.



Київ також доводив, що Україна досягає прогресу на фронті – на тлі великого контрнаступу, який на сьогодні приніс лише помірні успіхи – та завдяки внутрішнім реформам, які підтримує Захід.



Тоді як голосування в США наближається, Зеленському, можливо, доведеться ходити по канату, щоб не помітили, що він віддає перевагу одній партії чи кандидату в президенти над іншим, що може ще більше посилити розбіжності щодо допомоги Україні.

Пакет допомоги США

У серпні адміністрація Байдена подала до Конгресу законопроєкт про надзвичайні видатки, який включав ще 24 мільярди доларів допомоги Україні, суму, яка повинна покрити потреби Києва принаймні до кінця року, коли додаткову допомогу США можна буде включити до щорічного законодавства про асигнування.



Наразі адміністрація Байдена надає допомогу Україні з пакету у 45 мільярдів доларів, схваленого Конгресом у грудні в рамках щорічного бюжету. Очікується, що цей пакет закінчиться цього місяця.



Білий дім не хоче вимагати великої суми грошей, щоб вистачило на весь фінансовий рік, «оскільки це приверне багато уваги», пише Марк Канчіан, аналітик вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.



«Менш суперечливо ставити фінансування допомоги Україні в контекст повного федерального бюджету, коли укладається остаточна бюджетна угода», – сказав Канчіан.



У той час як обидві партії в Сенаті підтримують новий пакет екстреної допомоги, група республіканців у меншості в Палаті представників затримує законопроєкт, сварячись з адміністрацією Байдена щодо пріоритетів витрат – один із проявів розколу всередині Республіканської партії в питанні підтримки України.

«Мені незручно надсилати ще один долар в Україну, – сказав Майк Гарсія, республіканець з Каліфорнії. – Проблема – в тому, чи знаєте ви, чи Україна зараз виграє війну в Україні? Тому що я ні».



Раніше цього року 70 республіканців у Палаті представників – майже одна третина їхніх членів – проголосували за поправку, запропоновану Меттом Гетцем із Флориди, яка б заблокувала будь-яке нове фінансування для України. Законопроєкт провалився, оскільки всі демократи та більшість республіканців у Палаті представників проголосували проти нього.



Але хоча на початку повномасштабного вторгнення Росії громадська підтримка України була надзвичайною, все більше американців, схоже, втрачають інтерес до війни, оскільки вона затягується.



Під час опитування CNN у липні більшість респондентів – 55 відсотків – заявили, що Конгрес не повинен схвалювати більше фінансування для України. Опитування показало чіткий розкол за партійною ознакою: 71 відсоток республіканців заявили, що вони проти нового фінансування, тоді як 62 відсотки демократів сказали, що підтримують збільшення допомоги.



Вілл Померанц, директор Інституту Кеннана, вашингтонського аналітичного центру, який зосереджується на Росії та Євразії, сказав, що такі настрої навряд чи зменшать підтримку України з боку адміністрації напередодні виборів.



«Байден був дуже рішучий у своїй підтримці України, і він повторив це в ООН», – сказав він.

Фактор Трампа

Наскільки суттєво Трамп прагнутиме змінити політику Білого дому щодо України, якщо американці повернуть його на посаду, невідомо, але він не виявив великої зацікавленості в допомозі Києву у своїх публічних коментарях щодо війни.



За словами колишніх американських чиновників, які працювали в його адміністрації, під час свого президентського терміну з 2017 по 2021 роки Трамп часом різко критикував і відверто зневажав Україну.



В інтерв'ю телеканалу CNBC, яке вийшло в ефір 17 вересня, Трамп сказав, що в разі перемоги на виборах 2024 року він змусить Зеленського і Путіна погодитися на мирну угоду. Але, як і з подібними коментарями в минулому, він не повідомив подробиць.



У відповідь на наступне запитання про те, чи змусить він Україну поступитися територією, Трамп відповів, що цього не зробить, не уточнивши, як він може припинити війну.



Під час виборчої кампанії 2016 року він сказав, що може розглянути можливість визнання Росією анексії українського Кримського півострова, який Москва окупувала два роки до того.

Померанц сказав, що він «однозначно очікує», що Трамп спробує скоротити допомогу США Україні, якщо він виграє президентські вибори, але для того, щоб це стало реальністю, йому знадобиться принаймні республіканська перемога в Конгресі. Зараз республіканці мають незначну більшість місць у Палаті представників і незначну меншість – 49 – у стомісному Сенаті.

Відносини Байдена і Трампа з Україною забарвлені минулим і подіями, які вплинули на відповідні спроби імпічменту.

Трампа звинуватили в тому, що він затримав 400 мільйонів доларів критично важливої військової допомоги Україні в 2019 році, щоб тиснути на Зеленського, щоб той розслідував справу сина Байдена Гантера, який був членом ради директорів української газової компанії, коли його батько як віцепрезидент США відповідав за відносини з Києвом.



У грудні 2019 року, менш ніж за рік до його переобрання у 2020 році, Палата представників, де демократи тоді мали більшість, звинуватила Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.



Поштовхом до процесу імпічменту став телефонний дзвінок у липні 2019 року, в якому Трамп, як виглядало, обумовив військову допомогу Україні тим, що влада Зеленського проведе кримінальні розслідування щодо Джо Байдена та Гантера Байдена.



У лютому 2020 року підконтрольний республіканцям Сенат виправдав Трампа.



Раніше цього місяця Палата представників, яка тепер контролюється республіканцями, почала розслідування щодо ймовірних протиправних дій Байдена, включно з тим, чи він говорив неправду про свою обізнаність про бізнес свого сина в Україні.



Розслідування може вплинути на кампанію Трампа та інших республіканців, які прагнуть кинути виклик Байдену, привернувши увагу до України в президентських змаганнях у США.



Це також може посилити суспільне сприйняття корупції в Україні, посіявши або посиливши сумніви в свідомості деяких виборців США щодо логіки надсилання фінансової допомоги Києву.



Проблема корупції була центральною в аргументах тих республіканських законодавців, які виступають проти збільшення фінансування для України. Напередодні свого візиту до США цього тижня Зеленський зробив помітні кроки, щоб продемонструвати відданість його адміністрації боротися з хабарництвом.



Він наклав вето на законопроєкт, який дозволив би чиновникам приховувати свої статки від громадського контролю, і відправив у відставку міністра оборони на тлі скандалів щодо доказів і звинувачень у корупції в армії. Згодом звільнили і всіх шістьох заступників міністра оборони.



2 вересня Служба безпеки України затримала Ігоря Коломойського, який раніше опинився під санкціями США, а протягом багатьох років його вважали практиком грабіжницького капіталізму.

Ці кроки є «ширшим визнанням Зеленським того, що внутрішня програма реформ нерозривно переплітається із зовнішньою підтримкою, включаючи військову, для України», – сказав Вайдич.

Інші важелі Путіна?

Трамп має сильну підтримку в Республіканській партії, і рівень підтримки України серед республіканців у Конгресі та за його межами напередодні виборів може частково залежати від того, чи збереже він лідерство в перегонах за висунення від партії на праймеріз, які розпочнуться на початку 2024 року.



Інші кандидати в президенти від Республіканської партії, включно з колишнім віцепрезидентом Трампа Майком Пенсом, заявили, що Сполученим Штатам потрібно збільшити допомогу Україні, а не зменшувати її.

Пенс сказав, що якщо Росія виграє війну проти України, Путін набереться сміливості та наступатиме на союзників по НАТО, змушуючи солдатів США воювати на їхній захист.



Він також критикував Байдена, стверджуючи, що президент намагався виправдати допомогу Україні просуванням демократії, а не основними національними інтересами США.



Хоча підтримка України на тлі російського вторгнення, ймовірно, буде фактором виборчої кампанії в США, американські виборці часто більше зосереджуються на питаннях, які здаються ближчими та з більшою ймовірністю вплинуть на їхні засоби існування. Путін може спробувати використати економічні важелі – деякі з них пов’язані з його війною проти України – щоб спробувати підштовхнути Сполучені Штати до результатів виборів, які, на його думку, будуть йому на користь.



Наприклад, Москва може спробувати ускладнити Сполученим Штатам стримування інфляції шляхом підвищення цін на нафту, зерно та інші товари, які Росія виробляє в надлишку, писав політичний консультант Республіканської партії Кіт Нотон в серпні.



Путін уже співпрацює з Саудівською Аравією, щоб скоротити видобуток нафти та підвищити ціни, які підскочили більш ніж на чверть за останні три місяці після оголошення про скорочення. І Росія вийшла з угоди щодо безпечного експорту українського зерна, яка допомогла знизити ціни на продовольство.



«Уявіть собі Байдена проти Трампа зі стрімкою інфляцією та зростанням безробіття. Жодної кількості звинувачень [проти Трампа] не вистачить, щоб врятувати Байдена», – написав Нотон.