Зеленський хоче від Трампа деталей миру з Путіним

Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього президента США Дональда Трампа поділитись своїм планом мирного врегулювання російсько-української війни. При цьому глава української держави попередив, що будь-який мирний план, за яким Києву доведеться відмовитися від міжнародно визнаних територій, буде неприйнятним.

«Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території та віддати Путіну, це не формула миру», – заявив Зеленський в інтервʼю CNN на полях Генасамблеї ООН.

Дональд Трамп заявляв, що у разі свого переобрання на пост президента США він зупинить війну в Україні впродовж 24 годин. За його словами, він збере у своєму кабінеті президентів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, а з кабінету вони вийдуть уже з мирною угодою. Деталей цього плану Трамп не розкриває.