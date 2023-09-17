Путін вже зруйнував «русский мир» – історик Тімоті Еш про війну Росії з Україною

Ганна Твердохліб, «Голос Америки»

«Російські вигнанці», які сьогодні живуть за кордоном, зовсім не планують розпаду Росії, на який, з огляду на війну, сподіваються у світі та зокрема в Україні, вважає колишня високопоставлена співробітниця Державного департаменту США Фіона Гілл, у минулому – офіцерка Національної розвідки США, нині старша наукова співробітниця Центру США та Європи Інституту Брукінгса. Про це Гілл сказала у своєму виступі під час конференції «Україна, Захід і світ: перелом чи трансформаційний момент?» в Інституті Брукінгса.

Фіона Гілл: Росіяни у Європі планують повернутися до Росії, як Ленін

Сьогодні в Європі дуже багато росіян, а не тільки українців, наголошує ексспівробітниця Держдепартаменту США Фіона Гілл.

Вона також провела паралелі із 1917 роком та наголосила: «Ми повинні враховувати російську опозицію, російських вигнанців, так само, як Ленін свого часу повернувся після, ви знаєте, кількох десятиліть перебування в Європі. Дуже багато росіян зараз сидять у Європі, зовсім не плануючи розпад РФ, а навпаки – як вони можуть зіграти роль у майбутньому Росії».

Ми не можемо уявити собі стабільний європейський порядок, поки не зрозуміємо, що буде з Росією в майбутньому

Учасники конференції розглядали такі можливі сценарії розвитку Росії у майбутньому – докорінні зміни, все більша ізоляція від світу за прикладом Північної Кореї, ще більша мілітаризація, ще більш закриті кордони.

«Ми не можемо уявити собі стабільний європейський порядок, поки не зрозуміємо, що буде з Росією в майбутньому», – вважає Сьюзен Глассер, колумністка видання New Yorker (раніше – Politico і Washington Post), авторка книг «Повстання Кремля», «Людина, яка керувала Вашингтоном».

Фіона Гілл переконана, що стосовно Росії «буде дуже багато роботи, знову як у 1989 році», але цього разу впливатиме низка факторів, як невпинна агресія Росії проти України, глибокі стосунки з Китаєм.

Найважливіше, що ми маємо зробити якнайшвидше – це дати можливість Україні виграти цю війну

За спостереженнями Гілл, російська громадськість розлючена ситуацією, але не має наміру змінювати політику країни в цілому. Ілюстрацією, за словами Гілл, є слова ексватажка групи «Вагнер» Євгена Пригожина, який казав, що війна була помилкою, але росіяни не повинні програти її.

Щодо Росії та її потенційної модифікації у майбутньому світ потребуватиме, каже Фіона Гілл, «багато винахідливості та наполегливого мислення». «Але ми не повинні робити це за рахунок України», – наголошує експертка.

Тімоті Еш: Поразка Росії – найкращий сценарій для неї самої

«Найважливіше, що ми маємо зробити якнайшвидше – це дати можливість Україні виграти цю війну. І найкращим розвитком подій для самої Росії була б її поразка», – заявив професор європейських студій Оксфордського університету Тімоті Ґартон Еш. Він зацитував також промову у німецькому Бундестазі 1985 року про те, що «поразка була найкращим, що трапилося з Німеччиною», на ній була збудована німецька свобода, процвітання, демократія і верховенство права.

Еш також наголосив: Путін зруйнував «русский мир» та призвів до трагедії для російської культури. «У 2013 році Київський міжнародний інститут соціології засвідчив, що 80% українців мали загалом позитивне ставлення до Росії, а після вторгнення Росії в Україну таких залишилося лише близько 2%. Володимир Путін буквально зруйнував «русский мир», – каже британський історик.

Він також розповів, як цього року відвідав книгарню у Києві, куди люди приносять російські книжки, щоб позбутися їх.

«Коли я був там, увійшов хлопець, який приніс 50 томів творів Леніна як непотріб, – каже він. – Сталася трагедія для російської культури. У Великій Британії ми робили величезні помилки, але перехід від постколоніальної культури був набагато м’якшим, і наша література збагачена постколоніальними письменниками. Натомість для російської культури розгорнулася справжня трагедія».

Путін хотів відродити імперію вже через 3 роки після розпаду СРСР

Еш також розповів про власну зустріч із Путіним у 1994 році на конференції у Санкт-Петербурзі. Вже тоді Путін говорив про «території, які історично належать Росії», згадуючи Крим, а також називав російськомовне населення росіянами.

«Ще тоді я казав, що якби ми називали всіх англомовних людей англійцями, то були б найбільшою країною у світі, – каже Тімоті Еш. – А слова Путіна про Крим – дуже показові. Тобто він хотів відродити імперію вже через 3 роки після розпаду СРСР. А отже розширення НАТО, що сталося за 5 років після цієї розмови, не має нічого спільного з реальними причинами російського вторгнення в Україну».

Якщо ви вважаєте, що ваша найбільша проблема – це Китай, тоді ви маєте допомогти Україні перемогти

Професор додав, що найбільше сьогодні слід переживати про збереження належного рівня допомоги Україні та висловив переживання щодо результатів президентських виборів у США: «Перемога [Дональда] Трампа стала б катастрофою з багатьох боків, але зокрема це було б катастрофою для України. Натомість Путін очевидно сподівається, чекає і працює для того, щоб Трамп переміг».

«Якщо ви вважаєте, що ваша найбільша проблема – це Китай, тоді ви маєте допомогти Україні перемогти, – сказав Еш, аналізуючи геополітичну стратегію США. – По-перше, це найбільший стримуючий фактор для Сі Цзіньпіна, щоб не йти на Тайвань. По-друге, збільшуються оборонні потужності Європи, таким чином, є новий розподіл тягаря в межах трансатлантичних ліній, де Європа робить набагато більше для власного захисту, а отже ви можете звільнити ресурси для вирішення викликів в Азії та підтверджуєте вашу відданість міжнародному порядку».