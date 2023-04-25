Олексій Данілов: «Демократична Росія – це як гаряче пиво»

Розпад Росії через агресію проти України багато експертів та оглядачів вважають неминучим. І водночас чинником, який лякає Захід не менше, ніж можливість застосування Москвою ядерної зброї.
Яким може бути розпад РФ, яке майбутнє чекає на Росію і чи здатен буде наступник президента Росії Володимира Путіна щось змінити? Розповів «Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
– Яке майбутнє, на вашу думку, чекає на Росію?
– На Московії (використана вимова оригіналу) складна ситуація, вони перебувають у точці ухвалення рішення – повністю повернутися в азійську парадигму, в азійську територію, що є абсолютно природним з урахуванням історичних подій.
Це буде азійська країна – перше. Друге – вона обов'язково буде дефрагментована, тому що в тому вигляді, в якому вона є, вона є загрозою безпосередньо для самої Росії, вона (в такому вигляді – ред.) вже існувати не може.
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Всі розумні люди свідомі того, що процедура дефрагментації має бути контрольована і спокійна. Це те, що бентежить на сьогоднішній день Захід. Вони не розуміють, в який спосіб буде відбуватися дефрагментація Росії.
Але те, що вона буде відбуватися – це вже даність, це річ, яку зупинити буде неможливо. Процес дефрагментації був запущений (президентом РФ Володимиром – ред.) Путіним 24 лютого 2022 року.
– На Росію може чекати громадянська війна? І якщо так, то де, в яких регіонах?
– Справа в тому, що Путін не володіє ситуацією по всій країні. Я не думаю, що це (розпад Росії – ред.) буде з застосуванням зброї, це буде зовсім інше. Це буде, як розпадався свого часу СРСР: у нас не було великих зіткнень, якщо не враховувати ситуацію в Вільнюсі, якщо не враховувати ситуацію в деяких регіонах, які були ближче до Азії, трошечки було на Кавказі, але поділ був більш-менш спокійний.
Єдине, що Ічкерія на той час, скажімо так, мала великі проблеми. І це точка, з якої так само буде починатися дефрагментація Росії – Ічкерія буде вільною країною. Головне, щоб в цей час не було великої війни.
Це те, що, ще раз наголошую, дуже бентежить Захід. Вони не знають, як це буде відбуватися. На Московії (використана вимова оригіналу – ред.) є певна кількість ядерної зброї, ось це і є той чинник, який на сьогоднішній день є певним гальмом в цьому процесі. От лише ще раз наголошу – цей процес буде відбуватися, незалежно від бажання тих чи інших осіб.
– До якого сценарію майбутнього Росії Захід може бути не готовий?
– А Захід взагалі не готовий до будь-якого сценарію. Дивіться, ми з вами дуже часто думаємо, нібито Захід знає все, що вони все можуть спрогнозувати, проконтролювати. Це велика помилка. Помиляються всі, і Захід не є винятком в цьому випадку.
Треба дуже уважно слідкувати за подіями не тільки на Московії (використана вимова оригіналу – ред.) і не тільки на Заході. Весь світ сьогодні прийшов в броунівський рух, весь світ зарухався. Цей рух почався відразу після (пандемії – ред.) COVID-19.
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Як тільки почався «ковід», от в мене були на той час, скажімо так, не припущення, а розуміння, що після (пандемії – ред.) обов'язково будуть наступні речі відбуватися, і світ буде зовсім, зовсім інший.
Початок всього цього процесу було закладено саме «ковідом», коли економіка величезної кількості країн була поставлена з ніг на голову. Дуже багато процесів почало відбуватися, і це наслідки… Ми зараз перебуваємо десь посередині цього процесу.
– Якою Росія може бути без Путіна?
– Без Путіна буде така точно Росія, як і з Путіним. Це велика помилка вважати, що нібито це от Путін, і все. Прибрали Путіна, і щось буде інше. Треба мати уявлення про історію. Там нічого мінятися не буде, це азійська країна…
Не має значення прізвище людини, яка буде очолювати Росію, Московію в тому вигляді, в якому вона є. Вона ніколи не буде демократичною, тому що це нонсенс. Демократична Росія – це, я не знаю, як гаряче пиво.
– Як у майбутньому контролювати Росію?
– Росія не буде імперською, це буде слабка країна. Країна, яка буде донором постачання тільки ресурсів, ніяких технологій на Росії (використана вимова оригіналу – ред.) не буде сучасних, тому що це неможливо. Для того, щоб у вас були технології, ви маєте мати відповідну поведінку і входити в коло країн, які живуть за певними правилами.
Ви знаєте, що на Московії (використана вимова оригіналу – ред.) ухвалили рішення, що їхнє внутрішнє законодавство превалює над будь-яким міжнародним законодавством. Це перша причина, чому з ними ніхто не буде надалі проводити ті чи інші розмови, вести бізнеси тощо.
Те, що стосується нашої ситуації, для нас дуже важливо, щоб загрози з боку території Росії на найближчі 300-500 кілометрів щодо наших кордонів не було. І ми будемо робити все від нас залежне, аби воно так і відбулося за результатами оцієї війни (Росії проти України – ред.).
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 574 і поранення 14 441 цивільного в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 23 квітня 2023-го.
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