Олексій Данілов: «Демократична Росія – це як гаряче пиво»

Розпад Росії через агресію проти України багато експертів та оглядачів вважають неминучим. І водночас чинником, який лякає Захід не менше, ніж можливість застосування Москвою ядерної зброї.

Яким може бути розпад РФ, яке майбутнє чекає на Росію і чи здатен буде наступник президента Росії Володимира Путіна щось змінити? Розповів «Донбас.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Донбас.Реалії спілкувались із Олексієм Даніловим для програми «На що перетвориться Росія після війни з Україною?» Дивіться відео програми тут:

– Яке майбутнє, на вашу думку, чекає на Росію?

– На Московії (використана вимова оригіналу) складна ситуація, вони перебувають у точці ухвалення рішення – повністю повернутися в азійську парадигму, в азійську територію, що є абсолютно природним з урахуванням історичних подій.

Це буде азійська країна – перше. Друге – вона обов'язково буде дефрагментована, тому що в тому вигляді, в якому вона є, вона є загрозою безпосередньо для самої Росії, вона (в такому вигляді – ред.) вже існувати не може.

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Всі розумні люди свідомі того, що процедура дефрагментації має бути контрольована і спокійна. Це те, що бентежить на сьогоднішній день Захід. Вони не розуміють, в який спосіб буде відбуватися дефрагментація Росії.

Але те, що вона буде відбуватися – це вже даність, це річ, яку зупинити буде неможливо. Процес дефрагментації був запущений (президентом РФ Володимиром – ред.) Путіним 24 лютого 2022 року.

– На Росію може чекати громадянська війна? І якщо так, то де, в яких регіонах?

– Справа в тому, що Путін не володіє ситуацією по всій країні. Я не думаю, що це (розпад Росії – ред.) буде з застосуванням зброї, це буде зовсім інше. Це буде, як розпадався свого часу СРСР: у нас не було великих зіткнень, якщо не враховувати ситуацію в Вільнюсі, якщо не враховувати ситуацію в деяких регіонах, які були ближче до Азії, трошечки було на Кавказі, але поділ був більш-менш спокійний.

13 січня 1991 року радянські військові за підтримки танків штурмували телевежу у Вільнюсі за наказом Москви – аби завадити Литві відновити незалежність. Військові рушили на штурм телевежі у Вільнюсі проти неозброєних людей, які прийшли її захистити. Більше десятка литовців загинули, сотні отримали поранення. Кремль не визнає надмірної жорстокості і неправомірності дій влади СРСР тоді.

Єдине, що Ічкерія на той час, скажімо так, мала великі проблеми. І це точка, з якої так само буде починатися дефрагментація Росії – Ічкерія буде вільною країною. Головне, щоб в цей час не було великої війни.

Першу чеченську війну. Вона тривала два роки і фактичними її переможцями були чеченці. Невдовзі після розпаду СРСР чеченці також хотіли здобути незалежність , демонтувавши Чечено-Інгушську АРСР і проголосивши Чеченську республіку Ічкерію. Ічкерія не була визнана тоді жодним законним урядом країн-членів ООН. У 1994 році, зазначають фахівці, аби не дати Ічкерії відбутися як незалежній державі, Москва розпочала. Вона тривала два роки і фактичними її переможцями були чеченці.

У 1999-му Кремль розв’язав Другу чеченську війну. Саме тоді президент Борис Єльцин призначив Путіна в.о. прем’єр-міністра і оголосив його своїм наступником. Війна тривала 10 років, Чечня була зруйнована майже вщент. Так там встановився промосковський режим Рамзана Кадирова. Москва фінансувала відбудову Чечні і досі забезпечує значними фінансовими дотаціями. Ці вливання значна кількість експертів, оглядачів та журналістів розглядає як «данину» Кремля за формальне перебування Чечні у складі РФ.

Це те, що, ще раз наголошую, дуже бентежить Захід. Вони не знають, як це буде відбуватися. На Московії (використана вимова оригіналу – ред.) є певна кількість ядерної зброї, ось це і є той чинник, який на сьогоднішній день є певним гальмом в цьому процесі. От лише ще раз наголошу – цей процес буде відбуватися, незалежно від бажання тих чи інших осіб.

– До якого сценарію майбутнього Росії Захід може бути не готовий?

– А Захід взагалі не готовий до будь-якого сценарію. Дивіться, ми з вами дуже часто думаємо, нібито Захід знає все, що вони все можуть спрогнозувати, проконтролювати. Це велика помилка. Помиляються всі, і Захід не є винятком в цьому випадку.

Треба дуже уважно слідкувати за подіями не тільки на Московії (використана вимова оригіналу – ред.) і не тільки на Заході. Весь світ сьогодні прийшов в броунівський рух, весь світ зарухався. Цей рух почався відразу після (пандемії – ред.) COVID-19.

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Як тільки почався «ковід», от в мене були на той час, скажімо так, не припущення, а розуміння, що після (пандемії – ред.) обов'язково будуть наступні речі відбуватися, і світ буде зовсім, зовсім інший.

Початок всього цього процесу було закладено саме «ковідом», коли економіка величезної кількості країн була поставлена з ніг на голову. Дуже багато процесів почало відбуватися, і це наслідки… Ми зараз перебуваємо десь посередині цього процесу.

– Якою Росія може бути без Путіна?

– Без Путіна буде така точно Росія, як і з Путіним. Це велика помилка вважати, що нібито це от Путін, і все. Прибрали Путіна, і щось буде інше. Треба мати уявлення про історію. Там нічого мінятися не буде, це азійська країна…

Не має значення прізвище людини, яка буде очолювати Росію, Московію в тому вигляді, в якому вона є. Вона ніколи не буде демократичною, тому що це нонсенс. Демократична Росія – це, я не знаю, як гаряче пиво.

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– Як у майбутньому контролювати Росію?

– Росія не буде імперською, це буде слабка країна. Країна, яка буде донором постачання тільки ресурсів, ніяких технологій на Росії (використана вимова оригіналу – ред.) не буде сучасних, тому що це неможливо. Для того, щоб у вас були технології, ви маєте мати відповідну поведінку і входити в коло країн, які живуть за певними правилами.

Ви знаєте, що на Московії (використана вимова оригіналу – ред.) ухвалили рішення , що їхнє внутрішнє законодавство превалює над будь-яким міжнародним законодавством. Це перша причина, чому з ними ніхто не буде надалі проводити ті чи інші розмови, вести бізнеси тощо.

Те, що стосується нашої ситуації, для нас дуже важливо, щоб загрози з боку території Росії на найближчі 300-500 кілометрів щодо наших кордонів не було. І ми будемо робити все від нас залежне, аби воно так і відбулося за результатами оцієї війни (Росії проти України – ред.).