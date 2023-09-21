«Повна перемога все ближча» – в ОП повідомили про переговори Зеленського в Конгресі

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до США 21 вересня провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Гакімом Джеффрісом, повідомила пресслужба українського голови держави.

За повідомленням, Зеленський подякував Палаті представників, Конгресу, обом партіям, президенту США, його адміністрації та всьому американському народові «за непохитну підтримку» України.

«Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи й гідності – цінностей, на яких базуються обидві наші країни. Страждання українського народу від російських воєнних злочинів величезні, але вже понад половину окупованих українських територій звільнено від російських загарбників, і ми чітко бачимо, що повна перемога все ближча», – цитує слова Зеленського його пресслужба.

За повідомленням, Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на полі бою, йшлося про першочергові оборонні потреби України й посилення спроможностей української ППО, особливо напередодні зимового періоду.

За словами голови держави, перемога України буде гарантією того, що ні Росія, ні будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ.

«І, щоб перемогти, ми повинні бути разом. І перемагати разом. Ми розраховуємо на вас, на вашу постійну підтримку», – сказав він.

Сенатор Кріс Мерфі повідомив, що Зеленський виступав перед законодавцями США у Старій сенатській залі Капітолію, отримавши декілька овацій стоячи.

Як повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, український лідер сказав сенаторам, що подальша військова допомога має вирішальне значення для зусиль Києва у відбитті російської агресії.

«Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну», – процитував він слова Зеленського.

«У нас був чудовий діалог», – сказав Зеленський журналістам після зустрічі, повідомило агентство Reuters.

Після цієї зустрічі, що відбувалася за зачиненими дверима, президент України поїхав до Пентагону, де його зустрів міністр оборони США Ллойд Остін.

Крім того, президент України сьогодні зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Як повідомили в Білому домі раніше, Байден хоче почути від Зеленського його бачення ситуації на полі бою.

Представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі при цьому закликав Конгрес затвердити нове «життєво важливе» фінансування для додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів.

«Ми вважаємо, що для представників Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він стикається в цьому контрнаступі, і ... що йому потрібно, щоби продовжувати. Він – найкращий посланець від народу України і його Збройних сил», – сказав Кірбі.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише «Голос Америки», минулого року в грудні під час першого закордонного візиту Зеленського від початку повномасштабної війни він виступив перед обома палатами Конгресу. Тоді його виступ перед двома палатами американських законодавців оглядачі називали історичним, а нинішній візит на Капітолійський пагорб «обіцяє бути набагато складнішим» у той час, як думки багатьох законодавців розділилися щодо збільшення допомоги Україні.

Після російського вторгнення США передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 40 мільярдів доларів.

Сам Зеленський раніше сьогодні заявив, що серед головних питань його переговорів у Вашингтоні – надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

У попередні дні президент України виступав в ООН: на засіданнях Генеральної асамблеї і Ради безпеки, де, зокрема, закликав до реформи організації для запобігання зловживанню правом вето з боку Росії, постійного члена Радбезу.