Зеленський прибув до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський прибув у Конгрес США, де зустрічатиметься із законодавцями у Палаті представників і Сенаті. Це другий візит Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише «Голос Америки», минулого року в грудні під час першого закордонного візиту Зеленського від початку повномасштабної війни він виступив перед обома палатами Конгресу. Тоді його виступ перед двома палатами американських законодавців оглядачі називали історичним, а нинішній візит на Капітолійський пагорб «обіцяє бути набагато складнішим» у той час, як думки багатьох законодавців розділилися щодо збільшення допомоги Україні.

Як повідомило агентство AP, лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс супроводжував Зеленського до Капітолію. Лідери республіканців у Палаті представників, які пообіцяли поставити жорсткі запитання Зеленському, зокрема, щодо планів із подальших військових зусиль України, вирішили не приєднуватися до привітання українського президента перед камерами.

Голова комітету Палати представників у закордонних справах, республіканець Майкл МакКол сказав, що меседж Зеленського для законодавців Палати представників був таким, що «він перемагає».

Крім того, президент України сьогодні зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі й розмовлятиме з військовими лідерами США в Пентагоні.

Як повідомили в Білому домі, Байден хоче почути від Зеленського його бачення ситуації на полі бою.

Представник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі при цьому закликав Конгрес затвердити нове «життєво важливе» фінансування для додаткової допомоги Україні на 24 мільярди доларів.

«Ми вважаємо, що для представників Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він стикається в цьому контрнаступі, і ... що йому потрібно, щоби продовжувати. Він – найкращий посланець від народу України і його Збройних сил», – сказав Кірбі.

Сам Зеленський раніше сьогодні заявив, що серед головних питань його переговорів у Вашингтоні – надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Зеленський нагадав про ранковий масований ракетний удар РФ по Україні, зазначивши, що «більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі».

«Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату. Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор повинен програти», – додав він.

У попередні дні Зеленський виступав в ООН: на засіданнях Генеральної асамблеї і Ради безпеки, де, зокрема, закликав до реформи організації для запобігання зловживанню правом вето з боку Росії, постійного члена Радбезу.