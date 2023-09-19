Промова Байдена в ООН: якщо Росія переможе, незалежність жодної нації не буде в безпеці 

Білий дім оприлюднив уривки із промови президента Сполучених Штатів Джо Байдена, яку він планує виголосити на Генеральній асамблеї ООН 19 вересня.

Згідно з нею, США «хочуть більш безпечного, квітучого, рівноправного світу для всіх людей», в якому «жодна нація не зустрічає виклики на самоті». Байден вказує на рекордні теплові хвилі в США та Китаї, лісові пожежі в Північній Америці та південній Європі, посухи в Африці та повінь у Лівії.

Водночас, за словами президента США, Росія сподівається, що світ «втомиться і дозволить їй розчавити Україну без наслідків».

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«Але я питаю у вас: якщо ми покинемо ключові принципи Хартії ООН, аби догодити агресору, чи зможе будь-яка держава-член бути впевненою у власній захищеності? Якщо ми дозволимо вирізати Україну, чи незалежність будь-якої нації в безпеці? Відповідь – ні. Ми маємо виступити проти цієї неприхованої агресії сьогодні, аби запобігти іншим потенційним агресорам завтра», – йдеться в тексті.

Відтак Вашингтон, додає Байден, разом із союзниками планує підтримувати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

У Нью-Йорку відкрилася 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. На сьогодні, 19 вересня, заплановані загальнополітичні дебати.