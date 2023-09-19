Ердоган заявив, що «солідарний» з Росією і вірить Путіну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що з економічних міркувань солідарний із Росією, а також довіряє словам російського лідера Володимира Путіна щодо «якнайшвидшого припинення» війни проти України. Про це Ердоган заявив у поширеному 19 вересня інтервʼю американському громадському мовнику PBS.

«Половина мого природного газу постачається з Росії, а це означає, що ми солідарні. Ми робимо взаємні кроки вперед, і ми співпрацюємо також у сфері оборонної промисловості. Ми можемо робити ці речі з Росією», – сказав Ердоган.

Він також вважає, що війна в Україні «триватиме довго», але «пан Путін фактично на боці якнайшвидшого припинення цієї війни».

На ремарку журналістки Амни Наваз, що «ніщо з того, що ми бачили на полі бою, не вказує на це», турецький президент сказав, що «я просто беру до уваги слова лідера» (маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна).

«І пан Путін на боці якнайшвидшого припинення цієї війни. Ось що він сказав. І я вірю його словам».

На відміну від інших країн НАТО, Туреччина не запроваджує санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Приміром, цього року до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів, видобутого в анексованих Росією територіях України.

На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи контрольованими Москвою районами України.