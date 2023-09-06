ЄС закликав Туреччину «зайнятися питаннями демократії» перед членством

Комісар Європейського союзу з питань розширення закликав Туреччину вирішити проблеми демократії й верховенства права, якщо вона хоче посилити свою позицію в прагненні приєднатися до блоку.

Анкара домоглася від Брюсселя обіцянки відновити переговори про членство, що зайшли в глухий кут, в обмін на відмову від блокування заявки Швеції про приєднання до НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після перемоги на складних виборах у травні зробив одним зі своїх пріоритетів налагодження розірваних зв’язків із західними союзниками.

Єврокомісар із розширення Олівер Варгеї приїхав до Анкари, щоб спробувати оцінити, де сторони можуть знайти спільну мову.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 липня погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО після тривалого опору. Зокрема, раніше того ж дня він заявляв, що Європейський союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до блоку до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.