Ердоган закликав країни G20 задовольнити вимоги Росії щодо зернової угоди – Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів країн «Групи 20» (G20) задовольнити деякі вимоги Росії, щоб відновити дію зернової угоди, повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних осіб, знайомих із переговорами.

Туреччина просить сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив лондонським банком Lloyd’s і знову підключити російські банки до системи SWIFT, пише видання, посилаючись на трьох турецьких чиновників.

За їхніми словами, Туреччина наполягає на тому, що шлях до поновлення угоди – це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує Москва, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запасні частини до них.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив і продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська розпочали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру України.

У середині серпня німецька газета Bild повідомила, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готують нову угоду щодо зміни Чорноморської зернової ініціативи. За даними журналістів, країни-учасниці розробляють нову схему експорту російського зерна до бідних країн, згідно з якою Туреччина виступатиме як організатор, а Катар – як спонсор постачань.

8 вересня стало відомо, що ООН нібито пропонує Росії поновлення зернової угоди на вигідних для Москви умовах, включаючи фактичне скасування частини санкцій. Видання посилається на «таємного листа» генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. В українському МЗС виступили із критикою такого кроку.