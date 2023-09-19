Вугілля з анексованих РФ територій України продається в Туреччину – Reuters

Цього року до Туреччини, яка є членом НАТО, було експортовано вугілля на суму щонайменше 14,3 мільйона доларів, видобутого в анексованих Росією територіях України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані російської митниці.



З лютого по липень 2023 року до Туреччини прибуло близько 160,4 тис. тонн вугілля з анексованих східних українських областей Донецької та Луганської областей.



Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили Reuters, що вони відправляли вугілля з двох регіонів до Туреччини протягом цього періоду.

На відміну від США та Європейського Союзу, Туреччина не обмежувала торгівлю з Росією чи контрольованими Москвою районами України.