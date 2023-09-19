Мін’юст США: у Гонконгу заарештували росіянина за підозрою в постачанні мікроелектроніки до РФ

У Гонконгу заарештували громадянина Росії Максима Марченка, якого звинувачують у незаконній закупівлі американської мікроелектроніки подвійного та військового призначення для покупців у Росії. Про це повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

За даними американського слідства, 51-річний Марченко керує кількома фіктивними компаніями в Гонконгу — Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Схему закупівель він реалізовував разом із двома неназваними спільниками, також громадянами Росії.

Продукцію, зокрема, OLED-мікродисплеї, закуповували для перерахованих підставних компаній, щоб приховати, що вони призначалися для Росії. Кінцевими користувачами називалися Китай, Гонконг та інші країни.

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«Після несправедливого вторгнення Росії в Україну Марченко та спільники, як припускається, використовували підставні компанії та інші обманні шляхи, аби отримати мікроелектроніку, вироблену в США, в тому числі приціли, окуляри нічного бачення, теплову оптику та збройні системи для використання росіянами. Цей офіс (прокуратура США – ред.) буде невпинно переслідувати тих, хто прагне порушувати закони США, щоб постачати Росії військові технології», – заявив прокурор США у Південному окрузі Нью-Йорка Деміан Вільямс.

Усього Марченка звинуватили за сімома пунктами, серед яких – контрабанда та шахрайство. За кожним із них максимальне покарання становить від п’яти до 20 років ув’язнення.

Наприкінці червня в Казахстані на запит США затримали колишнього головного редактора журналу «Хакер», топменеджера компанії F.A.C.C.T. та громадянина Росії Микиту Кісліцина.

У 2020 році Мін’юст США звинуватив Кісліцина в змові з метою продажу даних, вкрадених його спільником у соцмережі Formspring.