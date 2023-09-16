Голова штабів США: постачання боєприпасів від КНДР навряд чи матиме «вирішальне» значення для Росії

Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів до Росії для її війни проти України, але це навряд чи матиме велике значення – таку думку висловив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Про це він заявив журналістам після прибуття до Норвегії на зустріч представників країн НАТО, передає агентство AP 16 вересня.

За словами Міллі, нещодавня зустріч у Росії між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським президентом Володимиром Путіним, ймовірно, змусить Пхеньян надати Москві 152-міліметрові артилерійські снаряди радянських часів. Водночас наразі не ясно, скільки та як скоро.

«Чи буде велика різниця (внаслідок постачання боєприпасів – ред.)? Я скептично ставлюся до цього», – сказав Міллі журналістам, які подорожували з ним.

Він додав, що, хоча він не хоче надто применшувати роль цієї зброї, він «сумнівається, що це буде вирішальним».

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Також голова Об’єднаного комітету начальників штабів висловив думку, що в Україні залишається потреба в більшій кількості зброї та обладнання, і що союзники та партнери обговорюватимуть, як це вирішити. Він зазначив, що вважає, що в Сполучених Штатах і Конгресі США все ще є широка двопартійна підтримка допомоги Україні.

13 вересня після 4-годинної зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.