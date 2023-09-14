Мінфін США розширив список санкцій проти РФ: туди потрапив виробник двигунів для авіації та флоту

Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило список санкцій щодо Росії. Про це відомство повідомило 14 вересня. Під обмеження потрапили 70 фізичних осіб та близько 100 компаній.

Серед російських юридичних осіб, яких торкнулися нові санкції – автовиробники «АвтоВАЗ» та «Москвич», рибинський виробник двигунів для авіації та флоту НВО «Сатурн» та московське НВО «Союз», «Ак Барс Банк» та «СІНКО Банк».

Під інші санкції потрапив головний конструктор «Союзу» Мкртич Окрояна та члени його сім’ї, а також радник президента Центральноафриканської Республіки Віталій Перфільєв. Він є ключовою фігурою в приватній військовій компанії «Вагнер» у ЦАР.

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Серед іноземних юросіб, що потрапили до американського обмежувального списку – фінські Luminor та Siberica, а також кілька компаній із Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Словенії. За версією Вашингтона, вони експортували електроніку російським компаніям та постачали Росії товари подвійного призначення.

У повідомленні Мінфіну уточнюється, що юрособи із санкційного списку мають відношення до російського оборонно-промислового комплексу і ланцюжка військових поставок. Фізичні ж особи, за твердженням відомства, надають підтримку російській владі і отримують вигоду від війни проти України, що триває.

Тиждень тому Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій 11 громадян РФ, підозрюваних у кіберзлочинах.