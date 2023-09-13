Держдеп США вважає «тривожними» переговори КНДР і Росії щодо співпраці

Державний департамент США вважає «тривожним» те, що Росія говорить про співпрацю з Північною Кореєю щодо програм, які потенційно можуть порушити резолюції Ради Безпеки ООН, пише Reuters.

«Те, що має вигляд розширення співпраці та, ймовірно, військових поставок, це досить тривожно і потенційно порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН», – сказав речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу, коментуючи переговори президента Росії Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

13 вересня після 4-годинної зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів» у таких сферах, як транспорт і сільське господарство, але він не став говорити про військову співпрацю.

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Крім того, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва і Пекін відмовляться від санкцій щодо Північної Кореї, бо ці обмеження «запроваджувалися в геть іншій геополітичній обстановці».

Міжнародні санкції проти КНДР за розвиток ядерної та ракетної програми запроваджувалися Радою безпеки ООН, серед постійних членів якої є Китай та Росія. Країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія й Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі голосували. Пекін наразі на цю заяву не реагував.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу.

Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.