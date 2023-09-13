«Ми завжди будемо підтримувати Росію» – лідер КНДР після понад 4-годинної розмови з Путіним

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у перебігу свого візиту до РФ пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» російському президенту Володимиру Путіну. Зустріч сторін на російському космодромі «Восточный», що на Далекому Сході, тривала понад чотири години.

«Росія зараз бере участь у справедливій боротьбі з гегемоністськими силами, щоб захистити свої суверенні права, безпеку та інтереси. Корейська Народно-Демократична Республіка завжди висловлювала свою повну та безумовну підтримку всіх заходів, вжитих російським урядом, і я користуюся цією можливістю, щоб підтвердити, що ми завжди будемо підтримувати Росію на антиімперіалістичному фронті та фронті незалежності», – сказав Кім Чен Ин.

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів» у таких сферах, як транспорт і сільське господарство. Москва надає гуманітарну допомогу КНДР, сказав він, додавши, що є й можливості «працювати на рівних», тому «перспективи непогані».

Однак Путін не став говорити про військову співпрацю. «Є певні обмеження, Росія їх усіх дотримується. Є речі, про які ми можемо говорити, ми обговорюємо, думаємо. Росія – самодостатня країна, але є речі, на які ми можемо звернути увагу, ми їх обговорюємо», — сказав він.

За словами Путіна, далі Кім Чен Ин ще самостійно відвідає два міста РФ на Далекому Сході – Комсомольськ-на-Амурі та Владивосток.

12 вересня стало відомо, що поїзд лідера Північної Кореї Кім Чен Ина перебуває на території Росії.

У 2019 році він також їздив у Росію на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу.

Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.

Режим у КНДР – один із двох у світі, разом із сирійським, які відкрито підтримали Москву у війні проти України. Але Пхеньян перебуває під жорсткими санкціями Заходу. Вашингтон заявив, що готовий запровадити нові обмеження, якщо Путін і Ин домовляться про постачання боєприпасів для РФ.