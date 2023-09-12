Зустріч диктаторів: чи ризикне очільник Північної Кореї постачати зброю Росії для війни проти України

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із російським керівником Володимиром Путіним. Захід висловлює занепокоєння можливим постачанням Північною Кореєю зброї Росії, зокрема через можливе використання її у війні проти України. Українські ж експерти висловлюють сумніви, що якщо домовленість буде досягнута, то північнокорейська зброя якось кардинально вплине на перебіг бойових дій російсько-української війни. Сам Кім Чен Ин хоче натомість отримати угоду з Росією про постачання продовольства для населення своєї країни, яке голодує у той час, як Північна Корея реалізує вартісні ракетну та ядерну програми. Північна Корея через свою тоталітарну внутрішню і агресивну зовнішню політику перебуває у міжнародній ізоляції. Але після розвалу СРСР місце головного торговельного партнера КНДР посів Китай.

Кім Чен Ин прибув до Росії потягом через прикордонний пункт Хасан і поїхав на Далекосхідний економічний форум у Владивостоці. Його переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, як очікується, можуть також відбутися на космодромі «Восточний» в Амурській області.

До візитів північнокорейського лідера завжди прикута увага, оскільки Кім Чен Ин дуже рідко їх здійснює. Останній візит був у 2019 році – також до Росії на зустріч із Путіним.

Кім за 12 років перебування при владі здійснив усього лише сім поїздок поза межі Північної Кореї, чотири з яких були до Китаю.

На порядку денному цього візити лідера КНДР до Росії – кілька аспектів.

Зброя

Раніше США стверджували, що Росія веде секретні переговори з КНДР щодо постачання зброї для своєї армії та війни проти України. А видання The New York Times писало, що Путін хоче вмовити КНДР поставити Росії снаряди та протитанкові ракети.

За словами речника Державного департаменту Метью Міллера, для Північної Кореї було б «великою помилкою» постачати Росії зброю для використання в Україні, за яку Пхеньян «заплатить ціну».

Він заявив, що таке постачання зброї порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН.

«Звичайно, ми агресивно застосували наші санкції проти організацій, які фінансують військові дії Росії, і ми продовжуватимемо застосовувати ці санкції та без вагань запроваджуватимемо нові санкції належним чином», – додав Міллер.

Понад півторарічна війна Росії проти України, на думку оглядачів, дуже виснажила російський військовий ресурс і зброя Північної Кореї могла б поповнити російські запаси.

Ким Чен Ин згоден на все, що завгодно. І все, що він може запропонувати – це боєприпаси і зброя

«Як ви знаєте, реалізуючи наші відносини з нашими сусідами, включаючи Північну Корею, інтереси наших двох країн важливі для нас, а не попередження з Вашингтону», – сказав кремлівський речник Дмитро Пєсков.

Росії така військова співпраця є вигідною – не так давно міністр оборони Росії Сергій Шойгу був в Пхеньяні з кількаденним візитом, де могли обговорюватись постачання зброї.

Показово, що під час липневого візиту Кім Чен Ин особисто провів екскурсію для Шойгу на виставці озброєнь у Пхеньяні, і російський міністр віддав честь коли побачив, що заборонені балістичні ракети викотили на військовий парад в КНДР.

Росія та КНДР мають сухопутний коридор і в 2022 році було відновлене залізничне сполучення. Також поставки можуть здійснюватися суднами – причому виключно навіть територіальними водами, без виходу в міжнародні води.

«Військова співпраця буде порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, щоб Росія не робила б з Північчю», – сказав агенції Reuters заступник міністра закордонних справи Південної Кореї Чан Хо-Джін, який раніше був послом у Москві.

Північна Корея – це такий яскравий взірець автократизму тому і відбувається тяжіння до Кремля

Але Росія сама – як, до речі, і Китай – голосувала за резолюції Ради безпеки ООН, наприклад, в 2017 році, які були каральними для Пхеньяна за випробування балістичних ракет та ядерної зброї.

Українські експерти вважають, що Росія вже отримала таємно якусь частину боєприпасів з КНДР і навіть щось вже використовувала в своїй агресії проти України.

«Вже ті чи інші поставки відбувалися з Північної Кореї до Росії – просто це не було в публічній площині. На жаль, така реалізація поставок може мати місце. Є запаси зброї у Північної Кореї радянського зразка, яких потребує Російська Федерація», – каже Радіо Свобода експерт-міжнародник Богдан Ференц.

Через те, що КНДР та Росія є міжнародно ізольованими і перебувають під санкціями, в Заходу не так вже й багато важелів впливу для зриву таких можливих поставок зброю.

«Інструментів в контексті (недопущення) постачання зброї з Північної Кореї до Росії не так багато. Я переконаний, що таке постачання вже відбувалось. Ризик (нових поставок) серйозний, але не надмірний», – пояснює Ференц.

Від початку повномасштабного вторгнення відомі випадки, коли військовослужбовці ЗСУ знаходили боєприпаси північнокорейського виробництва

Північна Корея є однією з буквально кількох країн, яка відкрито підтримує Росію в її агресії проти України. Ще однією є, наприклад, Сирія Башара аль-Асада. І тому КНДР вважає за можливим поставки зброї Москві.

«Ці поставки вже йдуть насправді. Від початку повномасштабного вторгнення відомі випадки, коли військовослужбовці ЗСУ знаходили боєприпаси північнокорейського виробництва. Боєприпаси для ствольної артилерії... це зброя, яку Північна Корея отримувала ще в 1960-1980-ті роки від Радянського Союзу і змогла налагодити власне виробництво, але якість цього озброєння викликає дуже багато сумнівів», – каже Радіо Свобода Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інститут стратегічних досліджень.

За її словами, ці боєприпаси були законсервовані значний час в Північній Кореї і багато чого вже не функціонує належним чином.

«І все, що КНДР може передати Російській Федерації навряд чи суттєво змінить ситуацію на фронті. І навряд чи буду якимось чином становити загрозу для України», – додає Гриценко.

Голод

Фактично в Північній Кореї жорстка диктатура. Країна в міжнародній ізоляції, під санкціями, але це не стримує Кім Чен Ина від розробки власних ракет та розвитку незаконного ядерного потенціалу.

Результатом того є поширений голод в комуністичній країні і Пхеньян зацікавлений в гуманітарній допомозі від Росії – можливо, в обмін на зброю.

Згідно з даними ООН та інших міжнародних організацій, ситуація в КНДР з продовольством дуже серйозна, говорять навіть про «гуманітарну катастрофу».

Відтак Кім Чен Ин може бути зацікавлений в російському продовольстві – зокрема зерні.

«Тому для Ким Чен Ина важливо звідки дістати це продовольство. Він згоден на все, що завгодно. І все, що він може запропонувати – це боєприпаси і зброя», – пояснює аналітикиня Аліна Гриценко.

«Союз автократів»

Ще одна мета візиту Кім Чен Ина – так само як і для Володимира Путіна – це продемонструвати Заходу свою суб’єктність і показати, що керівництво цих країн не в міжнародній ізоляції.

«Ми бачимо, що ті диктатори, автократи намагаються між собою все більше співпрацювати. Північна Корея – це такий яскравий взірець автократизму тому і відбувається тяжіння до Кремля», – пояснює Богдан Ференц.

Але, як зауважує Аліна Гриценко: «Навряд чи між диктаторами вийде якийсь міцний союз. Це скоріше якась спроба продемонструвати Заходу, що його зусилля в тому числі і санкційна політика є марними. Путін хоче продемонструвати, що ми не одні. Ми не в ізоляції, ми об’єднуємось з іншою ядерною державою, а ви так не можете. Північна Корея так само використовує Російську Федерацію в якості тригера для Заходу. Тут намагання з боку Північної Кореї якимось чином привернути увагу до себе».