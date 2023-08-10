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Влада КНДР обговорила посилення підготовки до війни

Засідання під керівництвом Кім Чен Ина, на якому обговорили підготовку до війни, 9 серпня 2023 року

Влада КНДР провела засідання, де обговорила посилення підготовки до війни «у звʼязку з загостренням військово-політичної обстановки на Корейському півострові», повідомляє офіційна агенція ЦТАК.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин вказав на необхідність забезпечення армії «потужнішими засобами ураження» для стримування сил противника та їхнього знищення.

Він закликав використати нове озброєння у навчаннях, які необхідно «енергійно проводити», щоб забезпечити повну бойову готовність військ у будь-який час.

США та Південна Корея планують провести спільні навчання з 21 до 24 серпня 2023 року. КНДР розглядає їх як загрозу безпеці.

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