США внесли до списку санкцій 11 росіян за підозрою у кіберзлочинах проти американських органів влади

Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій 11 громадян РФ, підозрюваних у кіберзлочинах. Як йдеться на сайті відомства, під обмеження, зокрема, потрапили Михайло Чернов (псевдонім Куля), Максим Галочкін (псевдонім Бентлі), Максим Халіуллін (псевдонім Кагас), Артем Куров (псевдонім Нанед), Сергій Логунцов, Олександр Можаєв (псевдонім Рокко), Дмитро Путілін (псевдонім Гранд) ), Максим Руденський, Михайло Царьов (псевдонім Манго), Вадим Валіахаметов (псевдонім Ментос) та Андрій Жуков (псевдонім Защітнік).

За версією Мінфіну, Жуков був старшим адміністратором, Галочкін очолював групу тестувальників, Руденський керував командою програмістів, Царьов відповідав за фінанси та кадровий відділ, Путілін відповідав за інфраструктуру, Халіуллін був менеджером з персоналу, Логунцов був розробником, Чернов займався внутрішніми утилітами, а Можаєв – адміністративними питаннями.

Раніше видання Wired опублікувало розслідування, в якому назвало Максима Галочкіна лідером групування хакерів Trickbot. Воно займалося розробкою та впровадженням комп’ютерних вірусів, які використовувалися для крадіжки фінансових даних. Вперше діяльність угруповання виявили у 2016 році.

За інформацією Wired, всього до Trickbot входить від 100 до 400 хакерів, які можуть бути пов’язані з російськими силовими структурами.

У лютому 2023 року США та Великобританія внесли до санкційного реєстру сімох учасників цього угруповання, яких запідозрили у кіберзлочинах проти американських та британських органів влади.

Віруси, розроблені Trickbot, заразили, за інформацією американської влади, мільйони комп’ютерів у всьому світі. Зокрема, у розпал пандемії COVID-19 у 2020 році Trickbot атакував лікарні та медичні центри, запустивши хвилю атак програм-вимагачів у лікарнях по всій території США.

У Великій Британії учасників угруповання Trickbot підозрюють у створенні двох програм-вимагачів Conti та Ryuk. Національне кримінальне агентство виявило близько 149 жертв цих програм у Великій Британії. Завдані ними збитки приблизно оцінюються в 27 млн фунтів стерлінгів.

Останнім часом, за даними Мінфіну США, кіберзлочинне угруповання Trickbot виконує завдання російських спецслужб, зокрема, організовує та здійснює кібератаки на американські та британські урядові сайти, а також сайти комерційних компаній зі США та Великобританії.