Британська розвідка: Росія використовувала шкідливе ПЗ для викрадення військових даних в Україні

Росія використовувала шкідливе програмне забезпечення Infamous Chisel для викрадення конфіденційної військової інформації, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою викрадення конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє постійне використання Росією кіберпотужностей для підтримки вторгнення в Україну», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в твіттері.



31 серпня 2023 року Національний центр кібербезпеки Британії (НЦКБ) разом із міжнародними партнерами опублікував звіт про кампанію зловмисного програмного забезпечення, спрямовану на мобільні пристрої Android, які використовуються українськими військовими.



Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовувалося російською кібергрупою, відомою як Sandworm. Раніше НЦКБ відносив Sandworm до Головного центру спеціальних технологій (ГЦСТ) Головного розвідувального управління російського Генштабу.



Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до уражених пристроїв Android, а також збирання й вилучення даних із них. Це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими.

На початку серпня СБУ повідомила про блокування спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ. За даними української спецслужби, російські хакери намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих.

Як заявив тоді керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, відповідальність за російські кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці. За даними СБУ, загалом фахівці відомства виявили майже 10 російських шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи обміну даних ЗСУ.