CША без вагань запровадять додаткові санкції – Держдеп про ймовірні домовленості РФ і КНДР щодо зброї

Сполучені Штати без вагань запровадять додаткові санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо вони укладуть нові угоди щодо продажу зброї, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.



«Ми вже вжили низку заходів щодо санкцій проти організацій, які були посередниками в продажі зброї між Північною Кореєю та Росією, і ми без вагань застосуємо додаткові заходи, якщо це необхідно», – сказав представник Держдепу США.

Міллер також звернув увагу на загальний контекст зустрічі Путіна і Кім Чен Ина.

«Півтора року тому Володимир Путін розпочав цю війну, а зараз, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди доларів, він благає про допомогу Кім Чен Ина. Отже, це щось говорить про загальний контекст того, як ця війна йде для Росії», – додав він.

13 вересня після 4-годинної зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів» у таких сферах, як транспорт і сільське господарство, але він не став говорити про військову співпрацю.

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Крім того, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва і Пекін відмовляться від санкцій щодо Північної Кореї, бо ці обмеження «запроваджувалися в геть іншій геополітичній обстановці».

Міжнародні санкції проти КНДР за розвиток ядерної та ракетної програми запроваджувалися Радою безпеки ООН, серед постійних членів якої є Китай та Росія. Країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія й Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі голосували. Пекін наразі на цю заяву не реагував.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу.

Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.