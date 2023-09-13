Пекін відреагував на зустріч лідерів КНДР і Росії

У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом Росії Володимиром Путіним і його заяву щодо розширення відносин з РФ.



«Візит лідера КНДР до Росії – це те, що є між їхніми країнами, стосується відносин КНДР і Росії. Що стосується зв’язків між Китаєм і КНДР, то ми є дружніми сусідами. Наші двосторонні відносини помітно прогресують. Обидві сторони працюють над важливим консенсусом, досягнутим нашими вищими керівниками», – сказала представниця МЗС Китаю Мао Нін.

За її словами, Пхеньян і Пекін поглиблюють співпрацю за «всіма напрямками та прагнуть до нового та більшого прогресу».

Проте у МЗС Китаю не відреагували на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Москва і Пекін відмовляться від санкцій щодо Північної Кореї.

13 вересня після 4-годинної зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Він також заявив, що зараз для КНДР найпершим пріоритетом є відносини з Росією.

Читайте також: Держдеп США вважає «тривожними» переговори КНДР і Росії щодо співпраці

Сергій Лавров 13 вересня заявив, що Москва і Пекін відмовляться від санкцій щодо Північної Кореї, бо ці обмеження «запроваджувалися в геть іншій геополітичній обстановці».

Міжнародні санкції проти КНДР за розвиток ядерної та ракетної програми запроваджувалися Радою безпеки ООН, серед постійних членів якої є Китай та Росія. Країни Заходу неодноразово підозрювали, що Росія й Китай можуть порушувати санкційний режим, за який самі голосували.