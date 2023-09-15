Лідер Північної Кореї відвідав завод із виробництва винищувачів у Росії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 15 вересня прибув у Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході Росії, де в рамках свого кількаденного візиту відвідав завод, який виробляє російські винищувачі.

Далі Кім планує поїхати до Владивостока, щоб оглянути Тихоокеанський флот РФ, заявив президент Росії Володимир Путін російським ЗМІ після зустрічі з Кім Чен Ином на космодромі «Восточный» 13 вересня.

Напередодні Путін заявив, що прийняв запрошення відвідати Північну Корею від Кім Чен Ина. Про терміни, коли така поїздка може відбутися, не повідомляють.

13 вересня після 4-годинної зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.