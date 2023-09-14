Путін прийняв запрошення від Кім Чен Ина відвідати Північну Корею

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення відвідати Північну Корею від лідера Кім Чен Ина, повідомили у четвер північнокорейські державні ЗМІ. Кім передав запрошення наприкінці прийому в середу на космодромі «Восточный».

Згідно з повідомленнями північнокорейських державних ЗМІ, Путін прийняв запрошення «із задоволенням».

Про терміни, коли така поїздка може відбутися, не повідомляється.

13 вересня після 4-годинної зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна лідер Північної Кореї пообіцяв «повну та беззастережну підтримку» РФ. Путін заявив, що Росія і Північна Корея мають «багато цікавих проєктів», але не став говорити про військову співпрацю. Раніше газета The New York Times повідомляла, що Кім Чен Ин планує отримати від Путіна більш сучасні технології для космічної галузі та підводного флоту і продовольчу допомогу. Росія, як неодноразово повідомляла західна розвідка, розраховує на запаси корейських боєприпасів та снарядів.