Зеленський про переговори у Вашингтоні: ППО для України – серед головних питань

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед головних питань його переговорів у Вашингтоні – надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

«Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань», – написав він у телеграмі.

Зеленський нагадав про ранковий масований ракетний удар РФ по Україні, зазначивши, що «більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі».

«Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату. Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій.Російський терор повинен програти», – додав він.

Вранці повітряна тривога оголошувалася на всій території України. Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими Росія атакувала Україну. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запускали ракети у кілька хвиль, в повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

Над Києвом українські військові збили понад 20 повітряних цілей, уламки ракет впали в кількох районах міста, постраждали 7 людей, серед них є дитина.

За даними місцевої влади, уламки російської ракети впали у центральній частині міста Черкаси. За останніми даними, постраждали 11 людей.

У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Люди не постраждали.

На Львівщині, за попередніми даними ОВА, війська РФ завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту: загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу, є загоряння. Постраждалих немає.