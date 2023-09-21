Унаслідок влучання ракет на Львівщині жертв немає – ОВА

У місті Дрогобич Львівської області, де під час ранкового обстрілу три ракети влучили в промислові об’єкти, загасили пожежі, проте продовжують розбирати завали. Обійшлося без жертв, повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).

«У місті Дрогобич ціллю удару став промисловий обʼєкт. Складські приміщення двох підприємств. Чим була викликана саме така локація, до кінця не зрозуміло. Це цивільні обʼєкти, жодного військового призначення вони не несуть. На щастя, без потерпілих, без жертв. Було загоряння на двох локаціях, але площа була незначною. Силами ДСНС локалізовано пожежу. Проводиться розбір завалів, об’єкти були критично пошкоджені, і тримальні конструкції були непоправно знищені», – сказав чиновник.

Андрій Годик припускає, що причиною ударів по цивільних обʼєктах була хибна інформація у військових РФ.

«Як наслідок, іде ураження просто складських приміщень, у яких щось колись просто могло бути. Але можу констатувати факт – що позавчора, що сьогодні удари завдавалися виключно в цивільні об’єкти», – каже перший заступник голови Львівської ОВА.

Близько 06:25 21 вересня російські сили завдали трьох ракетних ударів по території міста Дрогобич на Львівщині, поцілили по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Українські військові знищили 36 з 43 ракет, якими вранці Росія атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, близько 3:40 російські війська атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, пуски зафіксовані з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.