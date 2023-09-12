США: спікер Палати представників доручив почати розслідування щодо можливого імпічменту Байдена

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті заявив, що доручив комітетам розпочати розслідування щодо можливого оголошення імпічменту президенту Джо Байдену через ділові угоди його родини. Провадження відбувається на тлі початку кампанії виборів глави держави 2024 року.

«Я доручаю нашим комітетам Палати представників відкрити формальне розслідування щодо імпічменту Джо Байдена. Протягом останніх кількох місяців республіканці Палати представників розкрили кілька серйозних і правдоподібних звинувачень щодо поведінки президента Байдена», – заявив він.

Маккарті назвав дії президента проявами «культури корупції». За його словами, йдеться про звинувачення в ймовірному зловживанні владою та корупції.

Зокрема, як повідомляють американські медіа, республіканці прагнуть перевірити минулі ділові відносини сина президента Гантера.

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Цього тижня Маккарті планує скликати законодавців за закритими дверима, щоб обговорити можливий імпічмент Байдена.

Деякі республіканці, не надаючи доказів, твердять, що коли Джо Байден був віцепрезидентом, він відвідував обіди, які його син влаштовував із діловими партнерами. Білий дім наполягає, що Байден не був причетний до ділових угод свого сина.

Також опоненти чинного президента стверджують, що Міністерство юстиції не повністю дослідило звинувачення проти Гантера Байдена й він, буцімто, отримав послаблення згідно із угодою, в якій він визнав провину. Міністерство юстиції призначило спеціального прокурора для цього розслідування.

Як повідомляється, конгресмен-республіканець Джеймс Комер, голова Комітету з нагляду, вивчатиме банківські документи Гантера Байдена з метою відстежити потік грошей. Також Комер вивчатиме погляди Державного департаменту на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, якого звинувачували у корупції і відставку якого підтримали Байден і багато західних союзників.

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У серпні Комітет із нагляду та підзвітності Палати представників Сполучених Штатів оприлюднив банківські меморандуми, які свідчать про отримання Гантером Байденом коштів із Росії, України та Казахстану за часів віцепрезидентства його батька. Водночас голова комітету Джеймс Комер визнає, що за ці «жодних послуг, вочевидь, не було надано, окрім доступу до мережі Байдена, в тому числі самого Байдена».

Колишньому президенту Дональду Трампу Палата представників двічі оголошувала імпічмент, але Сенат його виправдав. Тепер під час чотирьох судових справ йому висунуто звинувачення, в тому числі за спробу скасувати результати виборів 2020 року, які виграв Байден. За опитуваннями, Трамп лідирує серед республіканців, які хочуть змагатись за президентство на виборах 2024.