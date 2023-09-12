«Це у наших прямих інтересах»: лідер республіканців США у Сенаті закликав посилити допомогу Україні

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні, на тлі розбіжностей всередині партії із цього питання.

Під час виступу у Сенаті 11 вересня Макконнелл заявив, що допомога Україні прямо відповідає інтересам США, а якщо не допомогти Україні зупинити Росію, то «це ще більше заохотить Росію та Китай». Голос Америки зібрав інформацію про розбіжності серед республіканців США щодо підтримки України у її відсічі агресії Росії.

«Це не дискусія про абстрактні принципи чи філантропію. Сполучені Штати озброюють Україну не з почуття милосердя. Ми підтримуємо дружню демократію, тому що це у наших прямих інтересах. Я наголошую: не ми захищаємо Україну від агресії, українці це роблять», – сказав Мітч Макконнелл.

Я наголошую: не ми захищаємо Україну від агресії, українці це роблять

«Два найпотужніші супротивники Америки зав’язали «безмежну дружбу». Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію на її шляху, є всі підстави вважати, що це ще більше заохотить Росію та Китай», – наголосив сенатор Макконнелл.

Американські законодавці цієї осені мають розглянути запит президента США Джо Байдена на додаткову допомогу Україні. В Білому домі оптимістично оцінюють шанси на затвердження допомоги.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам на початку місяця, що адміністрація тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги, а керівники як демократів, так і республіканців в Сенаті виступили на підтримку збільшення допомоги.

Чи є консенсус?

Про відсутність консенсусу щодо допомоги Україні може свідчити зокрема те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії намагались заблокувати подальше збільшення допомоги Україні. Хоч ця ініціатива і не пройшла, але критика допомоги Україні продовжує звучати від деяких законодавців.

Наприклад, конгресмен-республіканець Браян Маст заявив, що не підтримає додаткову допомогу Україні, бо, за його словами, уряд США не має чіткої стратегії щодо завершення війни, нагадує Washington Post.

Макконнелл закинув деяким своїм однопартійцям, що вони лише намагаються приховати політику ізоляціонізму.

«Скептики щодо американського лідерства люблять наголошувати, що підтримка України якимось чином підриває нашу здатність конкурувати з комуністичним Китаєм і стримувати його. Ця точка зору не витримує серйозної критики. З одного боку, цей шар войовничості щодо Китаю надто часто є лише маскою ізоляціонізму.

Якщо критики американської підтримки України зневажають принцип, за яким ми повинні протистояти супротивникам, які вдаються до вторгнення та знищують прозахідних сусідів, то наскільки щирою є їхня відданість захисту Тайваню чи інших вразливих союзників?».

Мітч Макконнелл навів кілька аргументів, чому допомога Україні – у прямих інтересах США. Зокрема, за його словами, це сприяє модернізації оборонного комплексу США.

Війна в Україні навчила Захід дуже важливому уроку про важливість інвестицій в оборонно-промисловий потенціал

«Наші партнери в Європі та Азії приєднуються до нас, інвестують в нашу військову готовність, розширюючи наші оборонні виробничі потужності. Важко уявити, щоб щось таке відбувалося, якби не воєнний конфлікт в Україні», – сказав Макконнелл.

Сенатор закликав республіканців «вітати демократів, які нарешті готові витрачати гроші на нашу оборонну промислову базу. Такий двопартійний консенсус не виживе, якщо ми повернемось спиною до цього конфлікту».

«Війна в Україні навчила Захід дуже важливому уроку про важливість інвестицій в оборонно-промисловий потенціал. І, як я говорив минулого тижня, це спрямувало мільярди і мільярди доларів на поповнення американського арсеналу американською зброєю, створеною тут американськими працівниками», – додав лідер республіканців у Сенаті.

Лідерство США, за словами сенатора Макконнелла, полягає в тому, щоб «послабити військову силу Росії», інвестуючи у власну оборонну промисловість.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 10 вересня у інтерв'ю каналу CNN прокоментував, які шанси на підтримку Конгресу має запит Білого дому надати Україні додаткові 24 мільярди доларів.

«Я думаю, що нам і багатьом у Конгресі цілком зрозуміло, що ця додаткова допомога – це те, що зараз потрібно Україні, щоб продовжити контрнаступ, повернути свою територію та зміцнити свою оборону, свою армію, рухаючись вперед.

Якщо ми дозволимо цій російській агресії тривати безкарно, страждатимуть не лише українці

Це не тільки правильна річ, це розумна та необхідна річ, з огляду наших власних інтересів. Тому що, як ми говорили з першого дня, якщо ми дозволимо цій російській агресії тривати безкарно, страждатимуть не лише українці», – заявив Блінкен.

Він додав, що практично всі у світі покладаються на принципи, які лежать в основі Статуту ООН, зокрема на те, що одна велика країна не може просто топтати кордони іншої та намагатися захопити її.

«Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, якщо ми не протистоїмо цьому, тоді в усьому світі настане відкритий сезон (для полювання – ред. ГА). Я чув, як лідер Макконнелл дуже потужно говорив про це, інші колеги з боку Палати представників, як голова комітету Палати представників із закордонних справ Майк Маккол», – додав державний секретар США.

Блінкен запевнив, адміністрація президента США має міцне двопартійне партнерство з Конгресом і висловив очікування, що воно продовжиться.

Як повідомляв Голос Америки, запит до Конгресу на додаткову допомогу Україні у 24 мільярди доларів, за заявкою Білого дому, планується розподілити таким чином:

приблизно 13 мільярдів доларів мають піти на допомогу в оборонній сфері,

ще 11 млрд – на гуманітарну та економічну підтримку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес затвердив допомогу з програм підтримки України на суму 113 мільярдів доларів. Це найбільше фінансове вливання США в європейську країну з часів «Плану Маршалла», який після ІІ Світової війни становив 13 мільярдів доларів для підтримки Європи, у сьогоднішньому обчисленні це близько 190 мільярдів доларів.