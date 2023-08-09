США: комітет Конгресу заявляє, що син Байдена отримував «мільйони» від олігархів РФ, Казахстану та України

Комітет із нагляду та підзвітності Палати представників Сполучених Штатів оприлюднив банківські меморандуми, які свідчать про отримання Хантером Байденом коштів із Росії, України та Казахстану за часів віцепрезидентства його батька. Про це йдеться в заяві голови комітету, конгресмена-республіканця Джеймса Комера від 9 серпня.

Комітет оприлюднив низку документів, на основі якого його очільник стверджує, що Байден-молодший міг використовувати посаду свого батька, коли той був віцепрезидентом – у період з 2009 по 2017 рік.

Як стверджує комітет, він виявив платежі на понад 20 мільйонів доларів, які родина Байденів і її бізнес-партнери отримували з-за кордону.

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Зокрема, заява посилається на те, що навесні 2014 року український бізнесмен і власник компанії Burisma Микола Злочевський надав Хантеру Байдену і його партнеру Девону Арчеру місця в раді директорів компанії із зарплатнею 1 мільйон доларів на рік.

Комітет також посилається на платежі, які компанія-прокладка Rosemont Seneca Bohai отримала в інтересах Байдена-молодшого від російської мільярдерки Олени Батуриної та від казахського олігарха Кенеса Ракішева.

«Хантер Байден отримував платежі на мільйони доларів від Олени Батуриної, Burisma та Кенеса Ракішева. Віцепрезидент Байден вечеряв із ними навесні 2014 і 2015 у Вашингтоні», – йдеться в коротких висновках комітету.

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Водночас Комер визнає, що за ці «жодних послуг, вочевидь, не було надано, окрім доступу до мережі Байдена, в тому числі самого Байдена». Він додав, що комітет продовжить відстежувати грошовий слід, аби «визначити, чи закордонні діячі були націлені на Байдені, чи президент Байден скомпрометований чи корумпований і чи наша національна безпека під загрозою».

Білий дім наразі не коментував цю заяву.

Республіканці в Конгресі проводять розслідування майже всіх аспектів угод Хантера Байдена, включно з іноземними платежами.