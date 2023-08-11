Генпрокурор США призначив спецпрокурора у розслідуванні щодо Байдена-молодшого

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Ґарланд заявив про призначення спеціального прокурора у розслідуванні щодо сина президента Гантера Байдена. Про це повідомляє Міністерство юстиції США 11 серпня.

Ним став прокурор Девід Вейсс, який був призначений на посаду попереднім президентом Дональдом Трампом у 2017 році.

«У 2021 році його попросили залишитися на посаді прокурора США в окрузі Делавер, де він керував поточним розслідуванням. У вівторок, 8 серпня, пан Вейсс подав прохання про призначення його спеціальним прокурором, і сьогодні генеральний прокурор зробив це призначення», – йдеться в повідомленні.

За словами Ґарланда, Вейсс пояснив це тим, що розслідування досягло стадії, коли йому потрібен статус спеціального прокурора.

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«Після розгляду його запиту, а також надзвичайних обставин, пов’язаних із цією справою, я дійшов висновку, що в суспільних інтересах є призначити його спеціальним прокурором. Це призначення підтверджує моє зобов’язання надати пану Вейссу всі необхідні ресурси. Це також підтверджує, що пан Вейсс має повноваження, необхідні для проведення ретельного розслідування та продовження заходів, які він вважає доцільними, незалежно, спираючись лише на факти та закон», – йдеться в його коментарі.

У липні 2023 року суд не затвердив угоду Гантера Байдена зі слідством у справі про несплату податків. Байден-молодший не визнає себе винним за цими звинуваченнями.

Днями Комітет із нагляду та підзвітності Палати представників Сполучених Штатів оприлюднив банківські меморандуми, які свідчать про отримання Гантером Байденом коштів із Росії, України та Казахстану за часів віцепрезидентства його батька. Водночас голова комітету Джеймс Комер визнає, що за ці «жодних послуг, вочевидь, не було надано, окрім доступу до мережі Байдена, в тому числі самого Байдена».