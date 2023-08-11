США внесли до списку санкцій російських олігархів Авена і Фрідмана

Міністерство фінансів США 11 серпня розширило список санкцій щодо Росії. До нього потрапили засновники «Альфа-Банку» Михайло Фрідман і Петро Авен, а також колишні великі акціонери «Альфа-Груп» Герман Хан і Олексій Кузьмичов. Під санкції США також потрапив Російський союз промисловців і підприємців (РСПП).

Американські активи осіб і компаній, які перебувають під санкціями, будуть заморожені. Американським компаніям забороняється укладати з ними угоди і надавати послуги.

Усі четверо бізнесменів, які поповнили список санкцій США, вже перебувають під санкціями Євросоюзу та деяких інших країн, таких як Канада, Австралія, Швейцарія і Нова Зеландія. Країни, які наклали на них санкції, вважають їх близькими до президента Росії Володимира Путіна і причетними до фінансування його дій, включаючи повномасштабне вторгнення в Україну.

Київ також запровадив санкції щодо структур «Альфа-Груп» та її акціонерів. Українська філія «Альфа-Банку» була перейменована в Sense Bank і в липні націоналізована. Банк перебуватиме під керівництвом держави до закінчення воєнного стану країни. Після цього можна буде передати його в приватні руки.

Авен і Фрідман, які живуть у Великій Британії, перебувають також під санкціями цієї країни. Вони були запроваджені невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Бізнесмени оскаржують санкції, запроваджені ЄС і Великою Британією, у суді, стверджуючи, що вони не є наближеними до Путіна і ніяк не впливають на його рішення.

Фрідман і Авен публічно не підтримали війну, однак і не засудили дії російської влади. Їхні імена фігурують у нещодавно опублікованому розслідуванні «Проекту» про олігархів, які публічно не висловлювалися про війну, але продовжують заробляти на контрактах із Міноборони Росії.

У травні цього року «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що російський бізнес Фрідмана широко залучений до співпраці як із військовими та силовиками РФ, які беруть участь у війні проти України, так і з великим підсанкційним підприємством, яке забезпечує російських військових формою та харчуванням.

Як стало відомо навесні цього року, низка російських опозиційних громадських діячів, включаючи соратника Олексія Навального Леоніда Волкова, непублічно закликала владу ЄС та Британії зняти санкції з Фрідмана й Авена. Коли інформація про це стала публічною, Волков заявив, що зробив помилку, і пішов у відставку з посади голови Фонду боротьби з корупцією. Свої прохання він пояснив тим, що намагався домогтися «розколу еліт» у Росії.