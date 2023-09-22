Україна вироблятиме зброю спільно зі США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що за підсумками візиту до США має домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема, системи протиповітряної оборони. Про це глава держави заявив в оприлюдненому вночі 22 вересня відеозверненні.

«Дуже важливий візит у Вашингтон був, дуже вагомі результати. Зустріч із президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість – будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності! Копродукція в «оборонці» зі Сполученими Штатами – це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО», твердить Зеленський.

Також президент розповів, що міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підписав угоди про співпрацю з трьома ключовими бізнес-асоціаціями, таким чином до роботи в Україні залучають понад дві тисячі американських оборонних компаній.

Сторони підписали меморандум про енергетичну співпрацю.

У США українська та американська сторони говорили і про відновлення України після бойових дій та посилення інституцій України, аби очистити її «від будь-яких ворожих та корупційних впливів», наголосив Зеленський.

Перші американські танки M1 Abrams вже в дорозі до України і прибудуть туди наступного тижня, заявив президент США Джо Байден.

«Наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну», – заявив Байден у Білому домі на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Байдена, ці танки будуть передані на додачу до схваленого ним нового пакету допомоги у сфері безпеки на 325 млн дол.

На початку року Вашингтон пообіцяв Києву 31 танк Abrams. Йдеться про танки, оснащені 120-мм бронебійними снарядами із збідненого урану.