Адміністрація Байдена оголосила про новий пакет допомоги Україні на 325 млн дол

Міністерство оборони США на своєму сайті повідомило, що за оголошенням президента США Джо Байдена, передає Україні новий пакет допомоги, щоб «задовольнити критичні потреби України у сфері безпеки та оборони».

Пакет на суму 325 мільйонів доларів США, містить:

ракети ППО АІМ-9М;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

системи протиповітряної оборони Avenger;

кулемети калібру 50 мм для протидії безпілотним літальним системам;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

59 легких тактичних автомобілів;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

Запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб для допомоги у сфері безпеки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це 47-ий оборонний пакет, наданий Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Напередодні західна преса повідомляла про те, що США оголосять про черговий пакет допомоги Україні за підсумками зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського у США. Американська сторона попередила, що поки про надання Києву далекобійних ракет ATACMS не йдеться.