Байден вирішив поки не передавати ATACMS Україні, але питання не знімають із порядку денного – Салліван

Президент США Джо Байден вирішив поки що не передавати Україні далекобійні ракети ATACMS, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«На сьогодні президент США вирішив, що не постачатиме ATACMS Україні, але не знімає це питання з порядку денного на майбутнє. Більше про це мені на сьогодні нічого повідомити», – сказав Салліван на брифінгу перед зустріччю Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, яка пройде 21 вересня у Білому домі. За повідомленнями західних агенцій, президент України вже прибув до Білого дому.

Салліван зауважив, що це – шоста особиста зустріч між президентами Байденом і Зеленським.

За його словами, президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме «значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ» перед важкою зимою.

Крім того, за його словами, пакет міститиме зброю і обладнання, щоб допомогти Україні зберегти динаміку контрнаступу.

Напередодні агенція Reuters із посиланням на слова анонімного джерела з числа американських посадовців повідомила, що президент США Джо Байден планує у четвер оголосити про пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів.

Очікується, що пакет оборонної допомоги передбачатиме другу партію касетних боєприпасів калібру 155 мм. Крім того, Вашингтон планує надати додатково системи ППО малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger. Також у запланований пакет допомоги Україні увійдуть протитанкові системи TOW та AT4, ракети для систем HIMARS та протитанкові ракети Javelin та інше обладнання.

Після російського вторгнення США передали Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 40 мільярдів доларів.

Нещодавно ABC News із посиланням на офіційних осіб США повідомили, що США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS.

За даними медіа, постачання ракет «розглядається» – і, ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні. Але, за даними джерела ABC News, до моменту отримання ракет можуть пройти місяці.

У Міністерстві оборони США відреагували на повідомлення преси про ймовірне надання Україні далекобійних ракет ATACMS, заявивши: «з точки зору Міністерства оборони, ми не маємо нічого нового для оголошення».

Залежно від модифікації, далекобійність ракет ATACMS може перевищувати 300 кілометрів. Це дозволить Україні завдавати ударів по російських військах, які розташовані далеко за лінією фронту, – зокрема, в окупованому Криму.

США виявили, що на озброєнні у них більше ATACMS, ніж передбачалося спочатку, повідомили ABC News два чиновники. Хоча поки що неясно, наскільки виявлені комплекси придатні до експлуатації.

Київ місяцями просить Вашингтон надати далекобійні ракети ATACMS. США поки що офіційно не оголошували про рішення надати це озброєння Україні.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.