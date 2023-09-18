Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, але без Taurus – Bild

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів євро.

Як повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Bild напередодні засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», у рамках нового пакету допомоги Україна отримає додаткові боєприпаси, системи розмінування, одяг, електро- і теплогенератори.

Водночас, за його словами, Берлін поки що не ухвалив рішення щодо надсилання крилатих ракет Taurus.

«Це обов’язок усього федерального уряду дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно з’ясувати різноманітні політичні, правові, військові та технічні аспекти. Це нелегко. Уряд ще не ухвалив рішення щодо того, чи надішле крилаті ракети Taurus», – сказав міністр.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну, бо буде «дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок».

У серпні канцлер підтвердив повідомлення про те, що «розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням».

Водночас Шольц відкинув звинувачення в нерішучості. За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь «так».

Сполучені Штати Америки поки що також утримуються від надання Україні своїх ракет великої дальності, відомих як ATACMS, – через побоювання, що Київ може використовувати їх для ураження військових об’єктів у Росії.

Цього місяця ABC News із посиланням на офіційних осіб США повідомили, що США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS. За даними медіа, постачання ракет «розглядається», ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні. У Пентагоні 11 вересня не спростували і не підтвердили цю інформацію, заявивши, що нової інформації щодо надання ATACMS немає.