«Є просування вперед» – Кулеба про надання Україні ракет ATACMS та Taurus

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про «просування вперед» у питанні надання Києву далекобійних ракет ATACMS та Taurus.



«Ми дуже активно цим займаємось. Президент щодня проводить переговори або наради, щоб пришвидшувати постачання вже обіцяного й отримувати нові зобов’язання партнерів передавати нам зброю. Є, звісно, деякі суперпріоритетні теми – це насамперед системи протиповітряної оборони. Активно працюємо над отриманням ATACMS від США і Taurus від Німеччини. По обох треках є просування вперед», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Проте, додав міністр, остаточні рішення ще у Берліні та Вашингтоні не ухвалені.

Днями ABC News із посиланням на офіційних осіб США повідомили, що США, швидше за все, поставлять Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS. За даними медіа, постачання ракет «розглядається», ймовірно, їх включать до найближчого пакету американської допомоги Україні. У Пентагоні 11 вересня не спростували і не підтвердили цю інформацію, заявивши, що нової інформації щодо надання ATACMS немає.

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11 вересня очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перебувала з візитом в Україні. Після зустрічі зі своїм українським колегою вона заявила, що у контексті постачання ракет Taurus Україні «ніяких обіцянок не давала».