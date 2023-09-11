Ракет Taurus від Німеччини поки не буде: Бербок перебуває з візитом у Києві

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва. Вона зустрілася із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Під час пресконференції за підсумками зустрічі, Кулеба розповів, що вони розмовляли, зокрема, й про постачання ракет Taurus.



«Ми детально обговорили це питання. Стала краще зрозумілою позиція Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед у німецьких внутрішніх дискусіях. Все, що потрібно від Україн, для пришвидшення ухвалення цього рішення, ми готові це зробити. Рішення за Берліном, з нашого боку максимальне сприяння і виконання тих запитів, які може озвучити німецька сторона у зв’язку з цим», – додав Кулеба.



У своїй заяві за підсумками зустрічі Бербок не зачепила цього питання. Однак. у відповідь на питання журналістів, чи приїхала вона з новим рішенням щодо постачання ракет, відповіла, що «ніяких обіцянок про це не давала».



«Недостатньо просто обіцяти, що ми будемо виконувати певні вимоги. Просто це стосується того, що усі питання треба з’ясувати повністю і ретельно», – сказала вона.

Кулеба також вирішив відповісти на це питання і сказав, що Бербок приїхала лише з офіційною позицією Німеччини щодо цього приводу. Водночас він висловив й своє бачення ситуації.

«Ви зробите е у будь-якому разі, це лише питання часу. І я не розумію, чому ми витрачаємо час. Ми могли б зберегти більше життів українців, якби ми вже мали ракети Taurus», – сказав Кулеба.



Окрім цього, під час спільної заяви за підсумками зустрічі, німецька міністерка сказала, що бачить «значний прогрес» у виконанні Україною вимог для вступу у ЄС, однак «проблема корупції залишається».



«Одна важлива тема – вступ України до ЄС, це дуже важливо і відповідально. Україна на шляху до вступу у ЄС вже пройшла суттєвий шлях, щодо законодавства у сфері медіа, судової реформи, але дуже важливо посилити боротьбу з корупцією. Але і тут вже є перші успіхи і вищий антикорупційний суд запрацював», – заявила Бербок.



Наостанок вона додала, що Німеччина підвищує обсяг гуманітарної допомоги і цього року вона складає 380 мільйонів євро. А також Німеччина наступного року проведе конференцію з відновлення України.

Також Бербок відвідала центр, де зустрілася із Миколою Кулебою та дітьми, яких українській владі вдалося повернути із Росії та з окупованих територій.

6 серпня депутат парламенту владної в Німеччині Соціал-демократичної партії Андреас Шварц уперше закликав Берлін поставити Україні крилаті ракети великої дальності. Як сказав він в інтерв’ю журналу Der Spiegel, його країна має надати Україні крилаті ракети Taurus, зброю повітряного базування з дальністю близько 500 кілометрів, щоб допомогти контрнаступу.

13 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому його країна зволікає із рішенням щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

«Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок», – сказав Шольц, пише Tagesschau.

За його словами, «це стосується і доставки ракет Taurus».

Канцлер підтвердив повідомлення про те, що «розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням».

Водночас німецький канцлер відкинув звинувачення в нерішучості. За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь «так».

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.