Уряд Німеччини повідомив про нову партію військової допомоги Україні

Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли понад 10 тисяч снарядів до самохідних зенітних установок Gepard.

Крім того, згідно з повідомленням, Україні надали броньований мостоукладач Beaver, 32 вантажівки Zetros, чотири машини для захисту кордону, 20 тисяч захисних окулярів, чотири тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи, понад 8,5 мільйонів набоїв і близько 27 тисяч боєприпасів калібру 40 мм.

Раніше сьогодні німецьке Міністерство оборони повідомило, що Німеччина лише через декілька місяців після укладення відповідної угоди передала Україні боєприпаси нового виробництва для зенітних установок Gepard.



За повідомленням, будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів вдалося здійснити в амбітні терміни, що дало змогу здійснити першу поставку п’ятизначної кількості снарядів в Україну.

Про попередню партію військової допомоги для України, до якої зокрема увійшли 10 танків Leopard 1, влада Німеччини повідомляла 30 серпня.