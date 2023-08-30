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Німеччина надає Україні ще 10 танків Leopard 1 і польовий госпіталь

У липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє німецький уряд 30 серпня.

Зокрема, до пакету увійшли:

  • 10 танків Leopard 1 A5
  • 1 радар протиповітряної оборони TRML-4D
  • чотири тягачі HX81 і чотири напівпричепи
  • понад 13 мільйонів боєприпасів для вогнепальної зброї
  • польовий госпіталь

У липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5, а минулого тижня – ще дві пускові системи IRIS-T та інше обладнання.

Ще один пакет військової допомоги був оголошений на День незалежності України 24 серпня.

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