Німеччина надає Україні ще 10 танків Leopard 1 і польовий госпіталь

Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, повідомляє німецький уряд 30 серпня.
Зокрема, до пакету увійшли:
- 10 танків Leopard 1 A5
- 1 радар протиповітряної оборони TRML-4D
- чотири тягачі HX81 і чотири напівпричепи
- понад 13 мільйонів боєприпасів для вогнепальної зброї
- польовий госпіталь
У липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5, а минулого тижня – ще дві пускові системи IRIS-T та інше обладнання.
Ще один пакет військової допомоги був оголошений на День незалежності України 24 серпня.
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